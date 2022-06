Linn da Quebrada diz que conheceu o pai pela primeira vez aos 12 anos de idade: Tinha curiosidade, não rancor

23/06/2022 | 10:11



Muito bem resolvida! Como você já viu, o pai da cantora Linn da Quebrada morreu no início do mês de maio após eles terem se reaproximado pouco antes de sua participação no BBB22. Ao participar de um episódio do programa Saia Justa, a cantora falou um pouco sobre a relação que tinha com Lino.

Ao ser questionada pela apresentadora Astrid Fontenelle, a cantora relembrou como conheceu o pai:

- Minha mãe trabalhou na casa de uma advogada, e ofereceram a possibilidade de encontrar o meu pai para o pagamento de pensão. Foi ali que começamos a receber e eu o conheci.

Linn continuou contando que passou boa parte da infância longe dos pais, já que além de não ter o pai presente, a mãe precisava trabalhar. Dessa forma, ela passava boa parte do tempo na casa de uma tia, com quem morou até os 12 anos de idade. Apesar de tudo, a ex-BBB conta que nunca se sentiu abandonada, e que está bem resolvida com seus progenitores.

- A ausência não foi uma questão na minha vida. Sinto que minha mãe foi tão presente, mesmo não estando por perto. Tive infância e adolescência com muito afeto. Não tinha rancor, eu encontrei com ele aos 12 anos na frente de um fórum judicial antes da nossa reaproximação. Eu tinha curiosidade sobre o que ele passou, o que ele viveu, mas não tinha rancor.