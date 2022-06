Aérea colombiana ultra low-cost Viva inicia operações no Brasil

23/06/2022 | 09:55



A Viva, companhia aérea colombiana "ultra low-cost", inicia nesta quinta-feira, 23, sua operação no Brasil, com saídas do Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU). A empresa terá voos para Colômbia e conexões para Estados Unidos, México, Peru e República Dominicana.

O trecho São Paulo-Medelín, por exemplo, terá passagens a partir de US$ 269 (ida e volta).

Segundo a companhia, inicialmente, serão três voos semanais em aeronaves modelo Airbus A320neo.

No total, a Viva terá capacidade para transportar 188 passageiros por voo partindo do Brasil.

A aérea planeja abrir 30 novas rotas nos próximos anos.

"A Viva é uma empresa que trabalha para promover a inclusão aérea, permitindo que as pessoas voem mais graças aos benefícios do modelo ultra low-cost", afirma em nota o presidente e CEO do grupo, Félix Antelo. A companhia foi fundada há 10 anos e, agora, soma um total de 13 rotas internacionais.

Conforme a empresa, mesmo com os entraves no setor aéreo no Brasil, como a volatilidade do dólar e o valor do querosene de aviação (QAV), a Viva oferecerá passagens promocionais de lançamento.