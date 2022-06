5 razões pelas quais você deve jogar online com dinheiro real

Da Redação

Do 33Giga



23/06/2022 | 09:55



Jogar online a dinheiro real é uma forma de ter uma segunda renda sem precisar investir em ações ou coisas do tipo. Com apenas uma pequena quantia inicial, como R$ 100 ou menos – e um pouco de sorte –, é possível ganhar grandes somas em questão de minutos nos cassinos online a dinheiro real. Para que você perca de vez o medo, confira cinco das principais razões pelas quais você deve começar a apostar de verdade.

As principais vantagens de jogar a dinheiro real

1. Bônus de boas-vindas

Caso você tenha apenas uma pequena quantia de dinheiro para apostar, é possível aproveitar os bônus que os cassinos online oferecem para dobrar seu capital rapidamente. Isso é possível porque o mercado tem como padrão oferecer 100% de bônus para o depósito inicial dos jogadores que acabam de se cadastrar na plataforma. Desta maneira, para cada R$ 1 depositado, o usuário terá outro para apostar dentro do site. E mais: todos os ganhos destas apostas podem ser sacados, desde que cumpridas as regras do cassino.

2. Entretenimento

Como a conexão à internet está cada vez mais veloz, os cassinos oferecem agora uma variedade de games que vão além do tradicional jogo virtual. A tendência está nos jogos de cassino ao vivo, em que um apresentador faz as vezes de crupiê e comanda uma mesa, seja na Roleta, seja no Blackjack ou até naqueles que simulam os famosos programas de auditório, como a Roda da Fortuna. Do outro lado da tela, os jogadores podem colocar suas apostas em tempo real e até se comunicar com outros usuários e com o crupiê por chat, tornando toda a experiência muito mais prazerosa.

3. Variedade de opções

Além dos jogos de cassino ao vivo como Blackjack, Pôquer, Roleta e Bacará, a grande maioria das casas ainda oferece aos jogadores outros games virtuais, como Máquinas de Slot, Bingo, Dados (Craps) e até jogos populares em outras partes do mundo, como o Red Tiger.

4. Facilidade de acesso

Os cassinos online que buscam se modernizar facilitam cada vez mais o acesso às suas plataformas, oferecendo aos jogadores a possibilidade usar apenas um celular ou tablet. Foi-se o tempo em que era necessário ter um notebook ou computador – embora esses aparelhos ainda sejam muito usados para os jogos de azar. Desta maneira, quem quer fazer dinheiro usando a própria sorte pode começar a qualquer momento e em qualquer lugar, acessando o cassino escolhido pelo navegador mobile.

5. Ganhar dinheiro jogando é simples

Embora possa parecer um clichê, ganhar dinheiro jogando é simples, muitas vezes sendo a sorte mais importante do que qualquer técnica. Por isso, separar alguns reais por mês para jogar online pode trazer um bom retorno, mesmo que você não se dedique 24 horas a isso. Os jogadores que ainda possuem um pouco de receio com máquinas virtuais, podem começar apostando em jogos de cassino ao vivo, como a Roleta, muito fácil para iniciantes.