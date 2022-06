Santo André abre concorrência para restauração do Cine Lyra

Da Redação



23/06/2022 | 09:44



A Prefeitura de Santo André abriu concorrência para contratar empresa que será responsável pelo restauro do Complexo do cine Lyra, em Paranapiacaba. As propostas podem ser entregues até 11 de julho, data marcada para a abertura dos envelopes, às 14h, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, no Paço.

Será levado em consideração o menor preço global. O limite máximo a ser apresentado é de R$ 3.852.862,47. As empresas deverão atender aos pré-requisitos previstos no edital de número 462, de 2022.

As obras vão contemplar quatro edificações: edifício multiuso, brinquedoteca, salão foyer e Cine Lyra, além de dois anexos, a antiga torre de projeção e dois sanitários externos.

Quando as obras estiverem concluídas, o espaço deverá receber eventos educativos e culturais, com foco direcionado especialmente às crianças, nos mesmos moldes da Sabina Escola Parque do Conhecimento.