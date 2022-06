Grande ABC cobra espaço no debate sobre futuro do PSDB

Presidente do PSDB em Santo André, Edson Salvo Melo reivindicou ontem (23) do diretório estadual do partido mais espaço para as lideranças tucanas do Grande ABC nas mesas que decidem os rumos do partido em São Paulo. A agremiação batalha pela reeleição do governador Rodrigo Garcia, em outubro, para manter a hegemonia de três décadas à frente do Executivo paulista.

"A gente aguarda esse resultado. Finalizando a eleição, e o Rodrigo sendo reeleito, o caminho do partido é um. Finalizando, e não ocorrendo a reeleição, obviamente o caminho do partido é outro. E a gente quer participar desse processo, tanto de um lado quando de outro", declarou Melo à Live do Diário, transmitida na página do jornal no Facebook, onde a íntegra pode ser conferida.

O presidente andreense da sigla lembrou que o PSDB governa quatro dos sete municípios da região, estando três delas ­ - Santo André, São Bernardo e São Caetano ­- "entre as 25 maiores do Estado". "O Grande ABC tem papel fundamental por causa do peso das cidades", disse.

O partido também administra Rio Grande da Serra. Melo comentou que Garcia já demonstra respeito maior pela região, o que seria traduzido pelas frequentes vindas ao Grande ABC: "O governador já mostrou na sua agenda". Ele lembrou gestões anteriores de tucanos. "Obviamente tiveram visitas do governador Geraldo Alckmin e do José Serra, mas não nesta quantidade de vezes", comparou.

"A posição do Grande ABC (...) vai ser fundamental tanto no processo de reconstrução, caso a reeleição não aconteça, quanto no processo de aproximação com a recondução do Rodrigo Garcia ao Palácio dos Bandeirantes", finalizou.