Região receberá R$ 121 milhões no segundo lote de restituições

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



23/06/2022 | 09:15



A Receita Federal disponibiliza hoje (23), a partir das 10h, a consulta do segundo lote de restituição do IR (Imposto de Renda) 2022. Ao todo, o Grande ABC teve 92.782 contribuintes contemplados. Eles vão receber R$ 121.444.656,23. Os valores serão depositados no dia 30.

Nesse lote serão contemplados aqueles que declararam até 18 de março e os que caíram na malha fina em exercícios anteriores, mas depois regularizaram a situação. Idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, assim como PCDs (pessoas com deficiência) e aqueles cuja fonte de renda seja o magistério.

O depósito é feito automaticamente na conta bancária informada na declaração. Se houver alguma pendência e o pagamento não for feito, o crédito ficará disponível no Banco do Brasil por um ano. Se o declarante perder este prazo, é necessário acessar o menu ''''Declarações e Demonstrativos'''' no site da receita federal. Clicar em ''''Meu Imposto de Renda'''' e, em seguida, ''''solicitar restituição não resgatada na rede bancária''''.

As consultas são feitas tanto no site da receita (www.gov.br/receitafederal/) quanto no aplicativo da receita. Pelo portal, acesse pelo "Meu Imposto de Renda". Depois, em "Consultar a Restituição". Nesse processo, também é possível retificar a declaração caso necessário.

A entrega é dividida em cinco lotes, sendo que o primeiro já foi pago em maio. Os próximos estão programados para 29 de julho, 31 de agosto e 30 de novembro.