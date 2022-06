Escritora, jornalista e ex-modelo, Danuza Leão morre aos 88 anos de idade

23/06/2022 | 09:10



No dia 22 de junho, aos 88 anos de idade, a jornalista, escritora e ex-modelo Danuza Leão nos deixou.

Ela estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, e morreu em decorrência do agravamento de um enfisema pulmonar, como contaram seus familiares ao jornal O Dia.

Danuza nasceu na cidade de Itaguaçu, no Espírito Santo, mas mudou para o Rio com a família aos dez anos de idade. Irmã da cantora e compositora Nara Leão, iniciou a carreira de modelo aos 17, tornando-se a primeira brasileira a desfilar no exterior.