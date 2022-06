Bolsas da Ásia fecham mistas; Xangai Composto sobe 1,62%

23/06/2022 | 07:40



As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com as da China e de Hong Kong sustentadas por promessas de mais apoio à economia chinesa e outras pressionadas por crescentes riscos de recessão nos EUA.

Na China continental, o índice acionário Xangai Composto subiu 1,62%, a 3.320,15 pontos, interrompendo sequência de três pregões negativos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,08%, a 2.164,01 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve ganho de 1,26%, a 21.273,87 pontos.

Na quarta-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, reiterou o compromisso de ampliar esforços para que a segunda maior economia do mundo cumpra metas estabelecidas para este ano, inclusive a de crescer 5,5%, e minimizar os impactos da pandemia de covid-19.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei garantiu alta apenas marginal em Tóquio nesta quinta, de 0,08%, a 26.171,25 pontos, graças ao bom desempenho de ações de seguradoras, mas o sul-coreano Kospi caiu 1,22% em Seul, a 2.314,32 pontos, arrastado por papéis dos setores de transporte marítimo e de construção, e o Taiex recuou 1,12% em Taiwan, a 15.176,44 pontos.

Preocupações de que os EUA possam entrar em recessão, diante da disparada da inflação no país e da postura mais agressiva do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no aumento de juros, limitam o apetite por risco na região asiática.

Em testemunho no Senado norte-americano, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse na quarta ser possível apertar a política monetária sem causar recessão, mas admitiu a possibilidade de uma contração econômica. Nesta quinta, Powell fala na Câmara dos Representantes.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul nesta quinta, com a ajuda de ações financeiras e de tecnologia e consumo.

O S&P/ASX 200 avançou 0,31% em Sydney, a 6.528,40 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires