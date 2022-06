Adryana e Albert, Anne e Pe Lanza, e Brenda e Matheus formam a D.R. desta semana no Power Couple Brasil!

23/06/2022 | 01:10



Em Power Couple, nenhuma tensão é tão grande que não pode piorar após uma prova de casais que exija esforço físico e comunicação entre os casais. Na prova desta semana, os casais precisaram entrar em um barco a remo com o homem vendado, responsável por remar, e a mulher sem venda, responsável por guiá-lo. Eles precisavam pegar os símbolos do programa que estavam espalhados em um rio, e quem fizesse tudo em menor tempo, venceria.

A prova tirou vários casais do sério, que ficaram com os nervos à flor da pele, mas enquanto uns sofriam com as remadas, Matheus e Brenda aproveitaram que foram vetados da prova e foram visitar os quartos dos outros casais na Mansão Power, já que estavam lá sozinhos. A dupla analisou a limpeza dos cômodos, decoração e até imaginou como eles curtiriam a Suíte Power se pudessem!

Após a prova, foi hora de conferir a classificação. Em último lugar ficaram novamente Adryana e Albert. Já em primeiro lugar, se tornando o Casal Power da semana, ficaram Luana e Hadad! Em seguida, o saldo da semana definiu o segundo casal a ir para a D.R., e desta vez foi Anne e Pe Lanza.

Hall dos Poderes

Luana e Hadad foram estreantes no Hall dos Poderes, e após escolherem as cores de suas bolinhas, foram para a sala de depoimentos para abri-las e decidir qual usariam. Os poderes desta semana eram:

Anulem um voto dado por um casal. Este casal deverá votar novamente mudando o voto.

Escolham um casal para não votar hoje. Depois, escolham um casal que terá que votar duas vezes, mas em pessoas diferentes.

Votação aberta

A votação desta semana foi mais tranquila que as anteriores. Os casais aceitaram os votos que receberam e alguns votos foram dados mencionando admiração, como os recebidos por Eliza e Hadballa vindos e Adryana e Albert e Brenda e Matheus, nos quais ambos casais mencionaram que consideram Eliza e Hadballa fortes no jogo e muito bons nas provas.

Em certo momento, Brenda chegou a se emocionar lembrando dos acontecimentos do último Quebra-Power e a forma como ela se comportou.

Apesar de Karol e Mussunzinho terem dito que não votariam em Brenda e Matheus por não aguentarem mais a dinâmica, eles votaram novamente no casal.

Antes de encerrar a votação, Luana e Hadad revelaram o poder que escolheram usar na noite: o de anular o voto de um casal. A decisão foi de anular o voto de Albert e Adryana, fazendo com que eles tivessem que votar em outro casal, e o novo voto deles foi em Michele e Passa.

A mudança deixou o placar final da seguinte forma: Brenda e Matheus com cinco votos, Eliza e Hadballa com um voto e Michele e Passa com um voto.

E aí, quem você quer que saia desta vez?