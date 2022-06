Goiás suporte pressão do Atlético-GO e garante empate sem gols fora de casa

22/06/2022 | 21:32



O Atlético-GO não conseguiu superar a retranca do Goiás no Estádio Antônio Accioly e falhou na missão de abrir vantagem no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do sufoco nos minutos finais, com série de escanteios e finalizações de Léo Pereira e Shaylon, amargou um 0 a 0 e a decisão ficou para a Serrinha, em 13 de julho.

O camisa 10 Jorginho saiu de campo dizendo que o Atlético estava de parabéns pela apresentação e que só faltou o gol. Elogiou a postura do time, mas esqueceu de dizer que não aproveitou 10 mil vozes empurrando a equipe e agora terá de se superar com torcida rival e com pressão de não ter marcado nos dois últimos jogos contra o Goiás

Sem poder contar com o centroavante Churín, que já defendeu o Grêmio na competição, o técnico Jorginho ainda somou grande perda ofensiva no primeiro tempo, com Wellington Raro saindo chorando após sentir fores musculares. Mesmo assim, foi sua equipe quem mais assustou.

O técnico Jair Ventura não escondia que faria o famoso "jogo de 90 minutos" e mesmo com tantos desfalques (seis ausências) e vindo de três derrotas, foi à casa do rival com postura mais defensiva para levar a decisão à Serrinha.

Sem sofrer tento perigo, conseguiu ir aos vestiários com a missão garantida. Na segunda etapa, porém, poderia ter saído na frente em duas oportunidades de Elvis. Falhou em ambas com Ronaldo bem no gol e depois teve de suportar um verdadeiro bombardeio. Tadeu e a defesa bem postava garantiram o 0 a 0 e saíram festejando a igualdade.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 x 0 GOIÁS

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Hayner, Ramon Menezes, Edson e Jefferson (Arthur Henrique); Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Wellington Rato (Léo Pereira) e Luiz Fernando (Shaylon). Técnico: Jorginho

GOIÁS - Tadeu; Da Silva (Yan Souto), Reynaldo e Caetano; Maguinho, Caio, Matheus Sales (Luan Dias), Diego, Elvis (Fellipe Bastos) e Vinicius; Dadá Belmonte (Juan Pablo) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Hayber, Batalhas, Marlon Freitas (Atlético-GO), Vinícius, Dadá Belmonte e Matheus Sales (Goiás).

RENDA - R$ 164,920,00.

PÚBLICO - 10.645 presentes.

LOCAL - Antônio Accioly,. Goiânia.