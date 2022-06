Volks reduz jornada e salários por falta de peças

Da Redação



22/06/2022 | 18:10



Os trabalhadores da Volkswagen de São Bernardo vão ter os salários reduzidos em 12% e a jornada, em 24% a partir de julho. A medida foi tomada em razão da falta de suprimentos. Ontem, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou assembleias internas para comunicar os funcionários sobre a diminuição.



A medida está assegurada pelo acordo negociado entre sindicato e montadora, aditado em 2020 e vigente até 2025, e será aplicada já no retorno das férias coletivas de dez dias programas para trabalhadores da produção, de 27 de junho a 7 de julho.



Segundo o diretor administrativo do sindicato, Wellington Messias Damasceno, a montadora pretendia suspender um turno de produção como alternativa para a falta de fornecimento. “Negociamos a redução de jornada justamente pelo impacto que a decisão teria. Não só para os trabalhadores na Volks, mas para toda a cadeia de produção, principalmente para os trabalhadores terceiros”, afirmou.



“Buscamos a alternativa garantida no acordo e que não impactasse em toda a cadeia produtiva. É a melhor ferramenta que temos para o momento, que será avaliada mês a mês e pode sofrer alterações até a normalização da situação”, prosseguiu.