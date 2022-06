Com pequenas filas, SP começa a vacinar com 4ª dose população entre 45 e 49 anos

22/06/2022 | 17:53



A cidade de São Paulo iniciou a vacinação de quarta dose contra a covid-19, ou segunda adicional, para pessoas acima de 45 anos, e nos locais de imunização houve pequenas filas, mas nada fora da normalidade. A maioria das pessoas era dessa faixa etária e já sabia o procedimento, o que agilizava o atendimento.

O Estadão esteve na UBS Santa Cecília logo pela manhã para acompanhar esta nova fase da vacinação para o público acima de 45 anos - a Prefeitura de São Paulo optou por fazer de forma escalonada, apesar de a liberação de quarta dose pelo Ministério da Saúde ser para acima de 40 anos, para garantir o atendimento.

"A cidade de São Paulo fará a vacinação de forma escalonada, pois há uma grande quantidade de pessoas entre 40 e 49 anos na Capital. Assim, garantimos melhor conforto à população, ofertando o reforço a todos os elegíveis", afirmou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

A Prefeitura informou que a população elegível para esta segunda dose adicional (pessoas de 40 a 49 anos) é de 1.020.863 pessoas, sendo que aproximadamente 500 mil têm entre 45 e 49 anos e já podem se imunizar. "A cidade tem doses e insumos suficientes para vacinação dos novos grupos anunciados", informou.

No período no qual a vacinação era mais concorrida, as filas na UBS Santa Cecília chegavam até a ficar do lado de fora do posto de saúde. Desta vez, a fila era menor e em cerca de 20 minutos a pessoa conseguia sua imunização. Já em alguns drive-thrus de vacinação, formaram-se pequenas filas de carros.