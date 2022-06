Tiago Abravanel confessa que não tem mais contato com Naiara Azevedo

22/06/2022 | 16:10



Abriu o jogo! Durante o podcast PodDelas, Tiago Abravanel falou sobre sua amizade com Naiara Azevedo. Segundo o ex-BBB, ele e a cantora perderam o contato e tiveram sua última conversa no Dia 101, que aconteceu no dia 27 de abril, logo após o fim do BBB22. E tem mais: Tiago também revelou que chamou Arthur Aguiar para sair.

- Estamos vivendo um momento de digestão, estamos digerindo o que a gente viveu, sempre estive disponível para conversar. Troquei algumas mensagens com Arthur e combinamos de nos encontrar. A Naiara só nos falamos no Dia 101, não nos falamos depois disso.

O cantor ainda deixou bem claro que, apesar do afastamento, ainda tem o mesmo carinho por Naiara:

- Acho que o tempo resolve as coisas, sabe? Eu não tenho problema com nenhum dos dois, gosto muito deles. Eu tinha uma relação mais forte com a Naiara antes do programa. Não sei o que falaram para ela, não sei como o programa bateu para ela, mas continuo tendo o mesmo carinho, respeito e amor por ela.