Os 25 melhores hotéis de luxo do mundo – Brasileiro está na lista

Além de ter sido eleito o melhor resort do mundo em 2022, o hotel Ikos Aria, que fica em Céfalos, em uma ilha grega chamada Cós, está no topo do ranking dos 25 melhores hotéis de luxo do mundo, divulgado pelo Travellers’ Choice Awards 2022. A seleção ranqueia opções de hospedagem de acordo com as avaliações e os comentários dos usuários do site TripAdvisor.

O pódio é completado pelo THE OMNIA, em Zermatt, na Suíça, e o Kayakapi Premium Caves, na Capadócia, região da Turquia. Em 24º lugar, a L.A.H. Hostellerie, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, é o único representante brasileiro da lista.

Os melhores hotéis de luxo do mundo

Confira o ranking dos melhores hotéis de luxo do mundo de acordo com o pelo Travellers’ Choice Awards 2022. Clique nos links para fazer reservas e conferir detalhes:

Como é o melhor hotel de luxo do mundo

Divulgação Ikos aAria, o melhor hotel de luxo do mundo

Com uma atmosfera clean e moderna, o Ikos Aria é um dos resorts mais famosos de Céfalos, na Ilha Cós, principal porta de entrada da Grécia quando se vem da Turquia. Ali, construções brancas com detalhes azuis, ladeiras de pedra, sacadas floridas e muitas praias dão o ar da graça.

Uma vez no melhor hotel de luxo do mundo, segundo o Travellers’ Choice Awards 2022, o hóspede encontra lindas vistas para o mar azul e as formações rochosas que caracterizam Cós. São 370 suítes e quartos com varandas, algumas delas com jardins e piscinas privativas.

Para aproveitar o sistema tudo incluso, há oito restaurantes. Os cardápios são especializados em pratos do Mediterrâneo e da Ásia.

O Ikos Aria também se destaca na lista dos melhores hotéis do mundo, de qualquer categoria, na qual aparece em segundo, atrás do do Tulemar Bungalows & Villas, em Manuel Antonio, na Costa Rica, e do brasileiro Colline de France, que fica em Gramado.

A diária no líder entre os melhores hotéis de luxo do mundo sai a partir de 290 euros. São permitidas apenas estadias de, no mínimo, cinco noites.

Os hotéis mais luxuosos do Brasil

O Travellers’ Choice Awards 2022 também divulgou a seleção dos hotéis mais luxuosos do Brasil. Veja a lista e clique nos links para conferir mais detalhes:

L.A.H. Hostellerie, o hotel mais luxuoso do Brasil

L.A.H. Hostellerie

O maior luxo da L.A.H. Hostellerie é fazer o hóspede se sentir em casa. Ali, o hóspede encontra diversos ambientes charmosos, como os livings, o restaurante, a biblioteca, o deque ao lado de um jardim e até mesmo a piscina aquecida (metade coberta e metade ao ar livre).

Para os comensais, não faltam boas notícia. Diariamente, é servido um café da manhã especial até 13h, além de um chá da tarde. O serviço é à la carte, com os pratos apresentados em louças finas.

Abrigada em um casarão com arquitetura de estilo europeia no alto de uma das colinas de Campos do Jordão (onde estão alguns dos melhores hotéis do Brasil), o único representante brasileiro entre os melhores hotéis de luxo do mundo, segundo o prêmio do TripAdvisor, tem o mérito de ficar afastado do burburinho, mas não longe do Capivari.

De carro, bastam alguns minutos para chegar ao bairro onde se concentra o agito local, com baladas, lojas, restaurantes e a famosa cervejaria Baden Baden.

As diárias na L.A.H. Hostellerie custam desde R$ 1.098.