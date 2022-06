Juliano Cazarré comemora a chegada da quinta filha e revela que a pequena nasceu com cardiopatia rara

22/06/2022 | 15:10



Juliano Cazarré, o famoso Alcides em Pantanal, anunciou a chegada de sua quinta filha, Maria Guilhermina, nesta quarta-feira, dia 22. Além de dar boas-vindas à pequena, o ator também fez o post para revelar que caçula foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara e precisou passar por um procedimento cirúrgico logo nos primeiros momentos de vida.

No texto, ele explica:

Queridos amigos e familiares, é com enorme alegria e amor que anunciamos a chegada da nossa pequena Maria Guilhermina de Guadalupe Bastos Cazarré, na última terça-feira, dia 21 de junho, às 8h30 da manhã, em São Paulo. Maria Guilhermina chegou com um coração especial, dilatando também os nossos corações e os de todos ao seu redor!Nos exames pré-natais, descobrimos que ela teria uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein. Ao longo da gestação, os médicos perceberam que o caso dela seria um dos mais raros e graves dentro da anomalia e, por isso, decidimos vir para São Paulo para que ela pudesse nascer com a equipe mais especializada.Ela nasceu muito bem, surpreendeu a todos com muita força e saúde! Mas seu caso pedia uma intervenção cirúrgica imediata e, assim, nossa pequena guerreira passou seu primeiro dia de vida fazendo um reparo importante no coração.A cirurgia correu bem, ela está estável e segue se recuperando e recebendo os melhores cuidados. Seus médicos e especialistas são verdadeiros heróis, e nós estamos felizes e tranquilos por poder contar com uma equipe tão bem preparada e dedicada.Queremos, antes de mais nada, agradecer o apoio constante, o carinho e as orações, que têm sido fundamentais para nos manter serenos e firmes neste momento. Nossos corações estão cheios de alegria e confiança! Maria Guilhermina é a coisa mais linda!Vamos seguir cuidando de tudo para que, em breve, possamos levá-la para casa.

Juliano é casado com a bióloga e jornalista Letícia Cazarré. Eles são pais de Vicente, de 11 anos de idade, Inácio, de nove anos, Gaspar, de dois anos, e de Maria Madalena, de um ano.