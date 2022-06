Cervejaria Madalena, em Santo André, realiza Festa Junina e arrecada agasalho

Do Diário do Grande ABC



22/06/2022 | 14:25



A Cervejaria Madalena entra no clima de São João e realiza Festa Junina na fábrica-bar localizada na Rua Araçatuba, 137, bairro Santa Maria, em Santo André.

Serão três dias (24, 25 e 26) de muita festa com direito a tudo que a ocasião pede: decoração temática, comidas e bebidas típicas, barracas com brincadeiras, fogueira, correio-elegante, banda com música ao vivo para animar a festa e muito mais. Tudo isso em ambiente totalmente coberto, pet friendly, com área kids para as crianças e vallet para facilitar o acesso.



Além disso, os clientes também poderão saborear diversos estilos de chope premium da marca, como lager premium, bohemian pilsen, session IPA, double IPA, weiss, stout, lager light, entre outros, nas mais de 25 torneiras da casa.



Os ingressos custam R$ 10 na sexta e domingo, e R$ 25 no sábado. Mais informações e reservas pelo WhatsApp (11) 96640-5588.



Vale lembrar que até o fim de junho a Madalena continua realizando Campanha do Agasalho e arrecada roupas de frio e cobertores em troca da entrada gratuita nos eventos.



Festa Junina

Sexta, 24 de junho: A partir das 18h

Sábado, 25 de junho; A partir das 13h

Domingo, 26 de junho: A partir das 15h