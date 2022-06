Glenda Kozlowski comenta saída da Globo: Queria liberdade

22/06/2022 | 13:10



Glenda Kozlowski participou de um bate-papo com Flávio Ricco e Dani Bavoroso no Programa de Todos os Programas. Sempre sincera, a jornalista abriu o jogo sobre os motivos que a levaram sair da Globo, em 2019.

Caso você não lembre, na época, Glenda estava à frente do Esporte Espetacular.

- Tudo tem o início, meio e fim. O esporte me ensinou que tem que parar antes do esgotamento. Lá eu fiz reality show, carnaval, reportagens, coberturas especiais, cobri eventos esportivos dos mais variados, apresentei telejornal, e muito mais. Pensei: o que mais ia fazer? Eu sabia que tinha que sair, porque ali não me desafia em mais nada. [...] Eu não tinha certeza para onde eu ia, mas uma coisa era certeza: eu queria liberdade.

Seu último trabalho na emissora foi a cobertura dos Jogos Pan-Americanos. Sobre esse momento, ela explica:

- Eu já tinha avisado que ia sair, mas não podia deixar eles na mão. E ainda ganhei um presentão que seria fazer o Brazilian Day, um festival brasileiro que acontece em Nova York, nos Estados Unidos.

Logo após deixar a Globo, Glenda logo foi escalada para um outro trabalho, um reality show esportivo. A jornalista até chegou a começar a gravar, mas tudo foi interrompido pela pandemia de Covid-19.

- O piloto ficou pronto, gravado. Foi chamada minha no ar no SBT, com a minha cara. Mas meu contrato não era com o SBT, meu contrato era com essa produtora que estava produzindo o reality. Nós íamos confinar os jogadores e a comissão técnica. Mas como fazer isso no meio de uma pandemia?