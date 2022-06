Virginia Fonseca e Zé Felipe revelam motivo de ainda não terem se casado na igreja

22/06/2022 | 13:10



Foi tanto vapo vapo que a família floresceu e, hoje, Virginia Fonseca e Zé Felipe formam um dos casais mais queridos das redes sociais. Juntos há pouco mais de um ano, os pombinhos são casados no civil desde 2021 e até trocaram votos em Las Vegas, nos Estados Unidos, mas até agora não rolou a tão esperada troca de alianças na igreja. Qual seria o motivo?

No vídeo publicado no canal do Youtube da influenciadora, a dupla explicou que, anteriormente, a rotina corrida de trabalho e o nascimento da primogênita, Maria Alice, fizeram com que adiassem a data. Mas, hoje em dia, a razão é outra: a chegada da segunda filha, Maria Flor.

Virginia contou que não quer subir ao altar grávida e vai esperar mais um pouquinho, já que o nascimento da criança está previsto para outubro.

- Maria Flor já está aí, se Deus quiser. Eu quero casar quando eu não estiver grávida. Eu quero curtir meu casamento, beber, ficar até tarde sem parecer que passaram dez caminhões em cima de mim, brincou.

Fonseca ainda levou a hipótese da cerimônia rolar em 2023.

- Pode ser, talvez, que ano que vem a gente faça o casamento. A gente é assim, resolve as coisas em cima da hora.