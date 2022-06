MC Mirella afirma que está solteira e solta: Eu até quero namorar

22/06/2022 | 13:10



Mc Mirella anda dando o que falar novamente. Durante a festa de aniversário de 24 anos de idade, ocorrida na última segunda-feira, dia 20, a cantora conversou com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, e contou sobre sua vida amorosa. A ex-A Fazenda afirmou que está solteira, mesmo após boatos de um affair entre ela e o ex-Brincando com Fogo, Harry Jowsey:

- A gente se conheceu e só saiu mesmo. Não estamos namorando. Estou solteira. Eu até quero namorar, mas encontrar alguém no momento está difícil.

Em maio deste ano MC Mirella foi vista passeando com o australiano, mas ela logo desmentiu os boatos de um possível relacionamento e explicou que os dois eram só amigos. Harry por sua vez chegou a comentar na época que gostaria de namorar a cantora.

Lembrando que a cantora e Dynho se separaram em novembro de 2021, pelas redes sociais a funkeira se pronunciou e anunciou oficialmente o divórcio por conta da relação do marido com Sthe Matos, durante a participação dos dois no reality A Fazenda. Mas depois do término o ex-casal já foi visto junto outras vezes.