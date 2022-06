3 roteiros para degustar vinhos pelo mundo

Redação

Portugal, França e Espanha são ótimos países para quem quer degustar vinhos e ainda conhecer lugares incríveis. A agência de viagens Abreu criou uma lista de sugestões com três roteiros imperdíveis focados em enoturismo. Confira!

Roteiros para degustar vinhos pelo mundo

Espanha

Divulgação Emilio Moro

O país tem a maior área de vinhedos do mundo e é o terceiro maior produtor de vinho do planeta. Por isso, é um dos destinos perfeitos para uma viagem focada em enoturismo. A Abreu recomenda um roteiro com, no mínimo, oito noites, visando uma viagem tranquila e que contemple lugares icônicos, como Ribera del Duero. A região é produtora de vinhos de altíssima qualidade, em especial os tintos.

Outra local imperdível é Castillo de Penafiel, onde é possível encontrar dezenas de vinícolas, como a famosa Emilio Moro, além de museus espetaculares e atrações turísticas.

Já em Toro, declarada Conjunto Histórico-Artístico, o visitante contempla os resquícios de uma muralha do ano 910, bem como as portas de Corredera e Santa Catalina, dos séculos 17 e 18. Também vale a pena visitar Rioja, lar da vinícola Marques de Murrieta, primeira propriedade a exportar vinhos desta região.

França

Divulgação Château Cos d’Estournel

Conhecida como a capital do vinho na França, Bordeaux é uma belíssima cidade no sudoeste do país. A região concentra a maior quantidade de produtores de vinhos franceses, bem como vinícolas extensas que possuem belíssimos castelos como sede. Ao todo, são quase 10 mil fabricantes responsáveis pelos 650 milhões de litros de vinho feitos na região todos os anos.

O itinerário não pode deixar de fora visitas ao Château Cos d’Estournel, que traz inspirações asiáticas em suas bebidas; ao Château Longueville Comtesse de Lalande, com sua história fascinante; e ao Château d’Yquem, que produz o Sauterne – vinho branco de sobremesa – mais apreciado ao redor do mundo.

Portugal

Divulgação Quinta do Crasto

Meca para os amantes dos vinhos, Portugal atrai muitos viajantes do Brasil graças aos rótulos premiados, à gastronomia rica e à hospitalidade. A Abreu recomenda que o itinerário comece em Lisboa. Fascinante e vibrante, a cidade abriga belos monumentos históricos. Nos arredores da capital, o Palácio da Bacalhôa é parada obrigatória, por seus excelentes vinhos, bem reconhecidos pelos brasileiros.

Seguindo para o sul do país, o viajante chega ao Alentejo, uma região com tradições milenares. Ali, é possível realizar degustações na Herdade dos Coelheiros e Herdade dos Grous, fechando o itinerário com um passeio pelo Centro Histórico de Évora, sua principal cidade, que foi eleita Patrimônio da Humanidade.

Outro destino que não pode faltar em uma visita a Portugal é o Vale do Douro, com um imperdível passeio pela Quinta do Crasto. A elegante propriedade possui cerca de 135 hectares, dos quais, 74 são ocupados por vinhas.

