Fotos e vídeo: perua BMW M3 Touring é apresentada

Da Redação

Do 33Giga



22/06/2022 | 12:55



O novo BMW M3 Touring é a versão “perua” do M3. O Station Wagon fez a sua estreia em um lugar mais do que apropriado – o Festival de Velocidade de Goodwood 2022, ao lado do também novíssimo M4 CSL.

Mecanicamente, o novo BMW M3 Touring herda todo o conjunto mecânico da versão sedã. Debaixo do capô, o modelo usa um motor de seis cilindros em linha, equipado com tecnologia M Twin Power Turbo, que envia toda sua força para o eixo traseiro por meio da transmissão M Steptronic com Drivelogic.

Com 510cv a 6.250 rpm e 650Nm de torque entre 2.750 e 5.500 rpm, o modelo mantém toda a agilidade e diversão da versão sedã, só que com mais espaço para as bagagens.

No álbum, confira a perua em detalhes. As imagens são de divulgação da BMW.