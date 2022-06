Fitch eleva previsão de default de empréstimos nos EUA em 2023

22/06/2022 | 12:13



A Fitch Ratings elevou sua previsão de default de empréstimos alavancados nos Estados Unidos para o fim de 2023 em 25 pontos-base, para o patamar de 1,5% a 2%, segundo informou há pouco em seu site. O aumento reflete preocupações por uma eventual recessão econômica no país e alta no índice que mede as preocupações do mercado quanto a empréstimos.

"Nossa taxa projetada para 2023 equivale ao terceiro maior volume anual de inadimplência de empréstimos de todos os tempos, embora ainda bem abaixo dos totais de 2009 e 2020", disse o diretor sênior da Fitch, Eric Rosenthal.

Os setores de "materiais de construção, lazer e entretenimento, varejo e saúde podem terminar com taxas de inadimplência acima de nossa previsão de 1,5% a 2%", alertou.

A agência de classificação de risco crê que a taxa de inadimplência pode subir além de 2% em 2024, caso o "ambiente econômico desafiador" levar a uma revisão de rating.

Para 2022, a previsão de default permanece em 1,5%.