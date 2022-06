Pai de Anitta volta a ser internado após AVC e cirurgia contra o câncer: A Covid decidiu me visitar

22/06/2022 | 12:11



Como você já acompanhou, o pai da cantora Anitta passou por uma cirurgia no pulmão após ter descoberto o câncer em exames de rotina e sofrido um AVC, no entanto, a onda de azar parece ainda não ter passado para a família da cantora. Na última terça-feira, dia 21, o Painitto, como é conhecido pelos fãs da filha, apareceu nas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o seu quadro de saúde e assustou ao contar que precisou ser internado mais uma vez, agora, por conta da Covid-19.

De volta ao hospital. Depois de estar 80% bem recuperado, a Covid resolveu me visitar. Mais não sei quantos dias internado. Isolado. Para quem operou o pulmão, esse vírus é um perigo, escreveu Mauro Machado.

O empresário ainda agradeceu a médica Ludhmila Hajjar, que foi uma das maiores referências durante a pandemia. A cirurgia no pulmão foi delicada e deixou a Anitta bastante aflita. Após a alta, ela chegou até a comemorar a recuperação do pai com uma festa junina.