Mick Jagger prova que se recuperou da Covid-19 e dá show de jovialidade e disposição durante evento

22/06/2022 | 12:10



Como você acompanhou, Mick Jagger que está no auge dos seus 78 anos de idade teria sido positivado anteriormente para a Covid-19 e consequentemente teve que se afastar dos shows e do palco.

E na última terça-feira, dia 21, agora mais do que recuperado o líder dos Rolling Stones voltou aos palcos para se apresentar no San Siro, na cidade de Milão, na Itália e mostrou que mesmo com a idade avançada ele está mais do que bem e pronto para dançar muito ainda.

O astro do rock e pai de Lucas Jagger deu um verdadeiro show de disposição e jovialidade. Logo em seguida do evento, Mick Jagger fez questão de ir até as redes sociais agradecer em italiano o público incrível que marcou presença.