No Power Couple Brasil, Albert perde a paciência com Brenda e Matheus: -Não gosto desse queixo para cima

22/06/2022 | 12:10



Clima tenso entre os casais do Power Couple Brasil! A noite da última terça-feira, dia 21, contou com Albert perdendo a paciência com Brenda e Matheus, além do choro de Luana após se sentir prejudicada por Hadad na Prova das Mulheres.

- Eu acho que vocês estão puxando muito o holofote para vocês no aspecto de briga ainda, coisas que não vão se resolver. Esses embates que vocês tem aqui só vão se resolver o dia que vocês foram com o Mussunzinho e Karol da DR. Ontem eu não achei legal você não participar do lado dele da dinâmica, isso é extremamente negativo para vocês e estão dando razão para quem está criticando vocês, tentou orientar Albert.

Após Brenda discordar, o marido de Adryana explicou:

- Nessas dinâmicas que são spotlights, tem gente que só assiste à dinâmica. Ela quer ver o resumão do que está acontecendo. Ai vão ver que sempre o assunto é vocês, a dinâmica é a mesma. Eu acho que vocês cometeram alguns erros que vocês têm que recalcular.

Em depoimento, a ruiva se sentiu incomodada com o posicionamento do aliado de jogo e disparou:

- É aliado e dá conselhos sim, mas é sempre com olhos de julgamento.

No entanto, ela parece ter dado ouvidos aos conselhos do colega e foi pedir desculpas para Karol - as duas chegaram até a se abraçar. Após ver a reconciliação, Albert chamou Brenda de VTzeira durante uma conversa a sós com Adryana e a esposa afirmou:

- Não precisava ter chego nisso que chegou e hoje as pessoas mudarem.

O marido discordou, afirmando que o casal não mudou e apenas aliviou por conveniência. Além disso, revelou que está cansado do assunto e eles não são seus filhos, não fazendo parte do jogo eles adotarem alguém ou ficarem de ouvidoria. Ainda incomodado com Brenda, ele descreveu a atitude da moça como arrogante e perdeu a paciência:

- Eu não gosto desse queixo para cima, que eu sei por o meu queixo lá no teto. Eu respeito ela porque ela é mulher, só que se ela não baixar a bola, ela não precisa nem olhar na minha cara. Estou de saco cheio de bipolaridade. [...] Ela é educada quando ela quer, ela é um doce quando ela quer. Mas ela quer cortar, ela corta.

Luana e Hadad

Após levar a pior na Prova das Mulheres, o clima pesou e Luana desabafou que se sentiu prejudicada por Hadad, que tentou se defender:

- É uma coisa que aconteceu e o que vamos fazer para mudar? Você não reclamou atpe hoje de prova e eu também não. Agora você vai reclamar na oitava prova do jogo?

O famoso tentou acalmar a amada e argumentar sobre a situação, mas o estresse tomou conta e ela disparou:

- Cala a boca, fica quieto.

Durante a discussão, Luana começou a chorar enquanto falava que não queria ter ficado em último lugar e afirmou que ficou de cabide de Hadad o tempo inteiro. A moça revelou que fica irritada quando o companheiro fala muito durante as provas, prejudicando a sua performance.

- Na hora da prova você me cobra muito e também não me ajuda. Se você tivesse ficado quieto a prova inteira, eu não ia estar brava com você. Eu prefiro que você fique quieto do que me acelerando. Na próxima, se você participar da minha prova, eu quero que fique quieto. SE não for para ajudar, também fique quieto.