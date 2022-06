Tinder: quem são os artistas recém-solteiros que mais bombam no app

Da Redação

Do 33Giga



22/06/2022 | 11:55



Sabemos que quando o assunto é romance, não há nada melhor (e mais democrático) do que música. Elas podem embalar algo ou até dar força para os momentos de coração partido.

Além disso, uma playlist diz muito sobre uma pessoa. Não à toa, membros do Tinder adoram exibir seus artistas favoritos nas suas bios.

A música é o segundo interesse mais popular entre os membros do app. E, juntando canções com o período de possibilidades que é a solteirice, 33Giga e o Tinder mostram quais cantores recém-solteiros são os mais amados no app agora.

Este é o ranking dos artistas mais citados em bios.

4. Shawn Mendes

Apesar de ter acabado de terminar com outra artista (com quem divide esse ranking), Shawn deixa claro que “There’s Nothing Holdin’ Me Back”. O cantor canadense vem conquistando cada vez mais menções entre os membros do Tinder.

3. Camila Cabello

A cantora aparece na sequência, deixando claro que “Never Be the Same” depois de seu término viral com Shawn Mendes. Esta “Señorita” parece estar arrasando com seu discurso body positive entre os membros da Geração Z, por conta da maneira natural com que fala sobre seu corpo.

2. Dua Lipa

Parece que as “New Rules” de Dua estão causando um grande impacto no aplicativo que hoje conecta tantas pessoas ao redor do mundo. Os membros do Tinder estão total na vibe “IDGAF” sobre seus ex e estão agora procurando um “Love Again”.

1. Shakira

A cantora de “Hips Don’t Lie” pode estar preocupada com o amor, mas não com a música. É “inevitável”, como diz em outra de suas canções, que a diva latina lidere esse ranking.