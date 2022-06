Como acumular milhas: um guia básico para quem está começando

Da Redação

Do 33Giga



22/06/2022 | 11:55



Nos últimos anos o mercado de programas de fidelidade tem crescido bastante. Afinal, quem participa dessas plataformas acaba descobrindo um mundo novo de possibilidades, benefícios e claro, mais viagens e diversos tipos de serviços como hospedagem, locação de carros e alimentação.

Entretanto, para quem está começando a resposta para a pergunta como acumular milhas? nem sempre é clara.

O jeito convencional de acumular milhas é voando. Ao comprar passagens e informar um número de usuário de um programa de milhas, o saldo é direcionado para sua conta. Ao conquistar um determinado número é possível trocar por outras passagens, contratar um ’upgrade’ para uma melhor categoria de voo, transferir pontos para outros programas e até mesmo vender ou presentear ou alguém com milhas.

A maioria das empresas aéreas oferece planos de milhas de forma gratuita e tem parcerias com cartões de crédito e diversas empresas para oferecer outras formas de acumular pontos e oferecer prêmios aos usuários que podem viajar com custos menores ou até mesmo conquistar uma renda extra.

Se você ainda não acumula milhas ou se já acumula e quer otimizar sua maneira de ganhar mais pontos, o 33Giga e o Império das Passagens prepararam um guia básico para te ajudar.

Escolha um programa de fidelidade

Quando alguém quer começar a acumular milhas a primeira coisa que deve ser feita é participar de um programa de fidelidade.

Como sabemos que a maioria das pessoas pensa em usar esses benefícios para resgatar passagens aéreas, vamos focar nessas plataformas. Atualmente, existem três programas de companhias aéreas no Brasil, o LATAM Pass (Latam), Smiles (Gol) e TudoAzul (Azul) e se você não está cadastrado em nenhuma delas este deve ser seu primeiro passo.

Para escolher o melhor para você, pense qual companhia você mais utilizou nos últimos 12 meses.

Faz muito mais sentido participar do programa de fidelidade vinculado a companhia que você mais gosta. Além disso, leve em conta a reputação da plataforma. Com um pouco de pesquisa na internet já é possível descobrir o que os clientes da empresa acham do serviço. Por fim, verifique a facilidade de resgatar bilhetes com milhas.

Tenha um cartão de crédito que acumule pontos

Não dá para negar que o cartão de crédito é o nosso maior aliado para acumular milhas. Ele nos ajuda a acelerar este processo. Contudo, nem todo cartão oferece esse benefício. Assim, se você tem um cartão universitário, pré-pago ou que não cobra anuidade é bem provável que ele não junte pontos.

Felizmente, o mercado financeiro está cada vez mais diversificado e é possível conseguir cartões que acumulam pontos pagando uma anuidade mais barata e até mesmo sem essa tarifa. Sim, algumas contas digitais oferecem esse benefício gratuitamente ou mediante o pagamento de uma assinatura.

Neste caso, você deve avaliar se o preço cobrado por esse serviço vale a pena ou não. O importante é que você saiba que existem opções mesmo para quem ganha pouco. Por fim, se você não sabe se o cartão que você usa junta milhas ou não, é possível consultar essa informação na sua fatura ou no site do banco.

Com relação aos pontos acumulados no cartão de crédito você deve ficar atento a dois detalhes básicos. O primeiro deles é a pontuação oferecida. A maioria deles juntam 1 milha a cada dólar gasto, ou seja, para saber quanto você está ganhando por mês é preciso converter o valor da sua fatura para dólar. Além disso, saiba qual a validade dos benefícios para evitar que eles expirem antes de serem utilizados.

Conheça as parcerias entre os programas de fidelidade

As parcerias tornam os programas de fidelidade ainda mais interessantes. Inclusive, é graças a elas que você pode trocar os pontos acumulados nos cartões de crédito por milhas. Assim, quanto mais parceiras a plataforma da companhia aérea tiver, melhor. Dessa forma, você expande o uso dos seus benefícios.

Além dos bancos as companhias aéreas têm parcerias com programas de fidelidade de hotéis e postos de combustíveis nos quais é possível acumular benefícios para serem trocados por milhas. Da mesma forma, essas empresas oferecem pontos nas compras em várias lojas de consumo e varejo.

Por isso, quando estiver escolhendo a sua plataforma, não deixe de verificar quem são os parceiros do programa de fidelidade. Afinal, são eles quem vão ajudar você a acumular milhas. Uma dica importante, saiba qual é a regra de conversão entre o seu cartão de crédito e a companhia aérea. O ideal é que a proporção seja 1:1 — 1 ponto do cartão igual a 1 milha.

Potencialize os ganhos na transferência

A última dica é aproveitar as promoções com possibilidade de acumular pontos transferindo de um programa para outro. Nessas ocasiões as plataformas oferecem bônus ao realizar esse tipo de operação. Elas são bem comuns entre os programas de cartões de crédito e companhias aéreas.

Com elas os participantes podem ganhar de 30% a 120% de pontos extras.

Funciona assim, suponha que você tenha 10 mil pontos no cartão de crédito e deseja transferir para o programa da companhia aérea. De repente, essas empresas lançam uma promoção com 50% de bônus. Se você realizar a operação durante a campanha, vai trocar 10 mil pontos por 10 mil milhas e ainda ganhar 5 mil de bônus.