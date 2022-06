Shakira é assediada com declaração de amor feita por fã e família busca ajuda da polícia

22/06/2022 | 10:11



Não é nenhum segredo que a cantora colombiana Shakira está solteira após o fim de seu casamento de 11 anos com Gerard Piqué, mas parece que alguns fãs estão ultrapassando os limites do bom senso.

Como você vem acompanhando, a loira e o ex-marido estão em processo de divórcio desde o início do mês. A separação aconteceu após a suposta traição do jogador, e os fãs da artista demonstraram muito apoio à decisão tomada por Shakira, sendo que alguns deles ficaram felizes até demais.

Segundo a repórter Laura Lago, do programa Sálvame, no último final de semana, um fã deixou uma mensagem de amor na calçada em frente a casa da cantora:

Eu te amo, mulher bonita. Estou chegando aqui para você, meu amor e eu estamos prontos para casar com você agora e apoiá-la.

E não para por aí! Parece que outro admirador tem mexido até na caixa de correio da colombiana. Uma série de cartas anônimas foram deixadas sem o conhecimento de Shakira ou sua família na correspondência, ainda segundo o programa, o município Esplugues de Llobregat, residência dela e seus filhos, está em clima de nervosismo.

As ações parecem até fofas, né? Mas Shakira parece ter ficado bastante assustada com as declarações e pediu ajuda do irmão, Tonino, para ir a polícia relatar o assédio. Segundo o site El Español, as autoridades espanholas foram até a mansão da cantora para tirar nota dos acontecidos e começar as investigações, buscando descobrir quem são esses admiradores malucos.

Que situação, né? Mesmo assim, a voz de Waka Waka com certeza não vai abaixar a cabeça nesse momento. A cantora pretende seguir a carreira e continuará como apresentadora do programa de dança Dancing with Myself. Desejamos forças a cantora nesse momento complicado.