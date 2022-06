MGM Grand, em Las Vegas, é palco de grandes lutas de boxe

Publieditorial

22/06/2022



Aberto em 1993, o MGM Grand é um dos hotéis mais emblemáticos de Las Vegas, nos Estados Unidos. Lar de um cassino incrível (que já serviu de cenário para filmes como 11 Homens e um Segredo) e de diversas atrações gastronômicas e de lazer, o complexo também é conhecido por receber as icônicas lutas de boxe que rolam na cidade.

Lutas de boxe em Las Vegas

O histórico do MGM Grand com a modalidade de luta é de tirar o fôlego. Isso porque a arena do hotel (MGM Grand Garden Arena) já foi palco de vários eventos históricos.

Foi ali, por exemplo, que Mike Tyson mordeu a orelha de Evander Holyfield e que o lutador George Foreman ganhou vários cinturões. O local também foi o último espaço público que o rapper Tupac Shankur frequentou (para assistir a uma luta de Tyson) antes de ser assassinado em 1996.

Os anos passaram e a arena do MGM Grand continuou sendo uma meca para os fãs de boxe. Nos últimos anos, quem atraiu multidões por lá foi o lutador Floyd Mayweather, um dos grandes nomes atuais da modalidade.

Apostas em boxe

As apostas em boxe são extremamente populares ao redor do mundo. As lutas realizadas na MGM Grand Garden Arena, por exemplo, podem render bons resultados para os apostadores.

A dica para se dar bem é sempre analisar bem as chances de cada lutador. Para isso, vale a pena acompanhar outras lutas dos atletas e entender seus estilos de combate.

Além disso, recomenda-se que as pessoas sempre realizem suas apostas com cuidado e parcimônia. Assim, fica mais fácil ganhar e até amenizar perdas em casos de palpites errados.

Outras atrações do MGM Grand

Além de receber algumas das lutas mais importantes da história, Las Vegas conta com uma enorme lista de atrações para todos os tipos de viajantes.

O MGM Grand, por exemplo, também recebe apresentações musicais e do famoso Cirque du Soleil. Também dá para conferir os shows de comédia de Brad Garrett (da série Everybody Loves Raymond), a performance do mágico David Copperfield e até a exposição temática The Hunger Game Experience, que traz elementos da saga Jogos Vorazes.

Os fãs de experiências saborosas podem explorar mais de 20 espaços gastronômicos espalhados pelo complexo. Entre eles, destacam-se opções como Morimoto Las Vegas, Joël Robuchon e Wolfgang Puck Bar & Grill.

Como não poderia deixar de ser, o icônico cassino do MGM Grand também se encarrega de manter os visitantes entretidos. Ali, é possível apostar fichas em máquinas (slots) e em jogos de mesa.