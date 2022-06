Segurança digital: o que é e qual a sua importância?

Da Redação

Do 33Giga



22/06/2022 | 09:55



Atualmente muito se fala sobre segurança de dados no ambiente digital. Acidentes de roubo e vazamento de informações têm se tornado tão frequentes que despertaram a questão acerca da segurança digital em muita gente.

No ranking global de países em que mais ocorrem roubos de dados, o Brasil ocupa o terceiro lugar. Só no ano passado, o número de acidentes desse tipo cresceu 165%. Os números são alarmantes, e a frequência com que esses acidentes ocorrem nos obriga a ficarmos atentos à segurança digital. Nos preocupamos com a nossa segurança quando estamos em casa, em viagens e na rua. Mas e quando se trata do ambiente digital? Será que damos a mesma atenção?

Um dos ambientes digitais em que atualmente passamos grande parte do tempo são as redes sociais. Não importa onde: em casa, no trabalho ou no restaurante, estamos sempre postando ou compartilhando mensagens em diferentes plataformas. Será que essas postagens são feitas com segurança? Para esse fim, a ExpressVPN criou um infográfico em seu blog, no qual apresenta alguns passos a serem seguidos para manter a segurança e a privacidade ao utilizar as redes sociais.

O que é segurança digital?

Segurança digital é o conjunto de processos usados para a proteção de redes, computadores, servidores, programas e dispositivos. Os processos incluem a utilização de ferramentas que preservam a privacidade de informações, monitoram o tráfego da rede e bloqueiam possíveis ameaças aos sistemas.

Segurança digital distingue-se, contudo, de segurança da informação. O segundo termo refere-se à proteção de dispositivos contra acessos não reconhecidos. Trata-se, portanto, de definir políticas de acesso e processos de autenticação.

Há, ainda, o termo cibersegurança, o qual é mais abrangente e envolve tudo aquilo que está associado aos possíveis riscos que corremos quando utilizamos tecnologias da informação – roubos, espionagem, vazamento de dados e outros. Desse modo, a cibersegurança abrange tanto a segurança digital quanto a segurança da informação.

Crédito da imagem: Pexels

A importância de se proteger

Em 2021, só no Brasil, foram mais de 2 bilhões de dados vazados. Este ano, até agora, já houve um aumento de 12% no número de acidentes virtuais com roubo de dados. Os números são alarmantes e não param de crescer.

Se considerarmos apenas os ataques cibernéticos relacionados a roubos de dados bancários neste ano, temos um aumento de 141% em relação ao ano passado – sem contar outros tipos de dados. Informações pessoais obtidas dessa forma podem colaborar até mesmo para crimes maiores. Nas redes sociais, por exemplo, podemos deixar expostos não apenas dados nossos, mas também de familiares e amigos.

O risco de exposição de informações também existe no universo empresarial. Especialmente nos últimos anos, o mercado de trabalho tem se tornado mais digital – a inserção do home office e do trabalho híbrido tornou a exposição virtual de dados ainda maior. Informações importantes para todos os setores de uma empresa ficam reunidas na rede e, caso estejam desprotegidas, podem causar muitos prejuízos.

Estudos apontam que empresas financeiras gastam em média 2 milhões de reais para resolver problemas causados por um único incidente de segurança. Portanto, a prevenção é a escolha mais inteligente para evitar problemas tanto econômicos como pessoais.