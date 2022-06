Seleção feminina de basquete 3x3 vence Áustria e perde para França no Mundial

22/06/2022 | 09:47



A jornada da seleção brasileira feminina no Mundial de Basquete 3x3, disputado na Antuérpia, Bélgica, começou com uma vitória e uma derrota nesta quarta-feira. Depois de vencer a Áustria por 16 a 14 na prorrogação, o Brasil perdeu por 22 a 11 para a fortíssima França, medalhista de bronze na última edição da competição.

Contra as austríacas, as brasileiras tiveram um bom início e chegaram a abrir 6 a 2, mas viram as adversárias melhorarem e alcançarem a virada por 11 a 10. A resposta do Brasil foi rápida, com uma nova virada, por 12 a 11. O jogo, contudo, seguiu equilibrado e foi para a prorrogação por morte súbita após empate por 14 a 14 no tempo normal. Quem conseguisse dois pontos de vantagem primeiro venceria, e não foi preciso muito tempo para Gabi completar a missão.

Contra a França, a seleção brasileira foi dominada. As francesas fizeram valer o favoritismo e deixaram o Brasil em desvantagem no placar desde o início, até fecharem a partida com uma vitória por 22 a 11, construída sem maiores dificuldades.

"O primeiro jogo teve o lance do nervosismo. Estávamos ansiosas, nervosas. Vencemos aos trancos e barrancos. A França a gente já sabia que seria difícil, está entre as melhores Seleções do mundo. Saímos do nosso padrão, queríamos muito ganhar, mas não jogamos como treinamos. Viemos para fazer história. É zerar para buscar as duas vitórias na sexta-feira e avançar ao mata-mata", afirmou Vanessa Sassá em entrevista ao canal SporTV.

Os resultados deixam o Brasil na terceira colocação do Grupo B, atrás dos Estados Unidos e da França, os dois únicos invictos da chave, que também conta com Nova Zelândia e Áustria. A equipe que terminar essa fase em primeiro avança direto para as quartas de final. Já o segundo e o terceiro ficam com vaga nas oitavas.

A seleção feminina joga novamente na sexta-feira, contra o invicto Estados Unidos, às 7h20, e contra a Nova Zelândia, às 9h25 (horário de Brasília). Na quinta-feira, é dia da seleção masculina enfrentar a Sérvia, às 7h20, e a Nova Zelândia, às 10h20, após estreia com vitória sobre a França e derrota para Porto Rico.

Confira a tabela de jogos:

Masculino

23 de junho - quinta-feira

7h20 - Brasil x Sérvia

10h20 - Brasil x Nova Zelândia

Feminino

24 de junho - sexta-feira

7h20 - Brasil x Estados Unidos

9h25 - Brasil x Nova Zelândia