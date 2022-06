Em No Limite, Janaron é eliminado e participantes ficam pelados em banho de lago: É uma cobra?

22/06/2022 | 09:11



O clima esquentou na Praia Brava! No episódio que foi ao ar na última terça-feira, dia 21, Janaron Uhãy deu adeus ao No Limite e se tornou o 15° eliminado do programa. Logo após a fusão entre as tribos e duas provas de resistência, o tatuador foi o mais votado entre os participantes.

Janaron até tentou recuperar a aliança com Ipojuca, Charles e Victor Hugo, mas não obteve sucesso. O indígena então partiu para o lado das meninas, mas cogitou eliminar Ninha e acabou sendo o escolhido. Antes de sair do reality, ele usou um ditado popular para resumir sua trajetória:

- Não valeu à pena, valeu uma galinha inteira. Uma experiência de vida, de prova mesmo, acampamento, dessa convivência, de não deixar se poluir. E eu vejo que fui muito bem no jogo desde o início, disparou.

Por outro lado, após vencer a Prova do Privilégio, Ipojucan ganhou uma noite de puro luxo com Charles e Victor Hugo. Com a adrenalina nas alturas, o trio protagonizou cenas que deram o que falar na web, já que tiraram a roupa a apareceram peladões no banho de lago. Ui! Nas redes sociais, os telespectadores comentaram:

A comida era afrodisíaca? O lago esquentou!

É uma cobra?