Mônica Martelli passa mal e é internada em Porto Alegre, saiba mais

22/06/2022 | 09:10



Mônica Martelli viajou recentemente para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para se apresentar com a peça de teatro Minha Vida em Marte. Mas na ultima terça-feira, dia 21, a atriz foi até as redes sociais comunicar que precisou ser internada devido a uma gastroenterite aguda.

A nota diz que a atriz já está em recuperação do quadro de saúde, e está aguardando alta para poder voltar para casa, em São Paulo. Com isso, as apresentações que ela faria nos próximos dias em Novo Hamburgo e em Curitiba precisaram ser adiadas para agosto.

Sempre prezei pelo respeito e cuidado com o público. O teatro pra mim é um lugar sagrado, de devoção e alegria. Estar aqui falando sobre isso pra vocês dói em mim, mas é importante.No último domingo eu passei mal, fui ao hospital e sigo internada até agora. Fui diagnosticada com uma gastroenterite aguda e algumas decisões precisaram ser tomadas em relação à agenda de Minha Vida Em Marte. Desde já agradeço o carinho e compreensão de todos!, escreveu ela.