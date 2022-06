Cidades da região ampliam aplicação da vacina da gripe a todas população

Da Redação



22/06/2022 | 09:12



Prefeituras do Grande ABC anunciaram ontem a antecipação do início da imunização contra a Influenza para o público geral, com idade acima dos seis meses. Em Santo André, São Bernardo e São Caetano, a ampliação da campanha de vacinação contra a gripe começou ontem nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), entre outros pontos.

Os andreenses, por exemplo, contam com dois pontos drive-thru e, até essa sextafeira, para pessoas com idade acima dos 12 anos, posto de imunização na estação de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) Prefeito Celso Daniel, das 9h às 16h. Já São Caetano, além das UBSs, a Policlínica e o Centro de Especialidades Médicas disponibilizam o imunizante, sem necessidade de agendamento.

Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra também anunciaram a ampliação da campanha contra a Influenza a partir de hoje, para pessoas com idade acima de seis meses. Diadema mantém o calendário da campanha até sexta-feira, para grupos prioritários. A vacinação deve ser aberta aos demais públicos a partir da próxima semana.

O imunizante previne o surgimento de complicações decorrentes da gripe e protege contra os vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado. Os moradores devem estar atentos aos horários das unidades de saúde e aos documentos exigidos pelas prefeituras para receber a vacinação, entre os quais identidade com foto e Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).