Primeiro museu de água doce do mundo fica em Bonito (MS)

22/06/2022 | 08:55



Conhecida por atrações como rios de águas cristalinas, grutas históricas, cachoeiras exuberantes e rica diversidade de fauna e flora, a cidade de Bonito (MS) é um dos principais destinos de ecoturismo no Brasil. O destino também é lar do primeiro museu da água doce do mundo.

Museu de água doce em Bonito

Subaquática, a atração foi inaugurada no final do ano de 2021 e fica localizada no Lago da Capela, na Nascente Azul, a 32km do centro da cidade. Seu acervo reúne esculturas gigantescas confeccionadas com malha de arame inoxidável e cimento pH neutro, instaladas em um lago com cerca de quatro mil m² e quatro metros de profundidade. Além das peças, a área abriga uma ampla biodiversidade aquática, com peixes como pacu, lambari, dourado e piraputanga.

De acordo com organizadores, o objetivo do museu é criar um espaço na natureza para que artistas da região possam se expressar por meio de obras de arte. A primeira exposição, chamada “ciclos”, abordou a relação da humanidade com a natureza, ressaltando a importância da preservação ambiental, além de provocar uma interação embaixo da água entre visitantes e as peças.

A ideia é que as obras de arte integrem-se ao ambiente e sirvam de abrigo para os peixes. Além disso, o ecossistema do local e a própria água possuem alta concentração de calcário que, aos poucos, irá transformar as peças, unindo o trabalho do homem ao da natureza.

O que é preciso para visitar o museu

Para realizar qualquer atividade, os turistas precisam entrar em contato com agências de turismo em Bonito. Os passeios na cidade demandam reservas feitas com antecedência, pois possuem limite diário de visitação e são realizados em horários agendados.

No caso do museu, a visita é realizada em pequenos grupos, com número máximo de quatro pessoas, sempre acompanhadas por instrutores. A visitação ocorre por meio de um mergulho de cilindro com duração média de 40 minutos. A prática conta com certificado de segurança no turismo de aventura, emitido pela ABNT.

Por tratar-se de uma atividade segura e em ambiente controlado, a visitação também pode ser feita por crianças a partir dos 10 anos e não exige nenhum tipo de experiência anterior em mergulho. No entanto, não é recomendada para gestantes.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para conhecer Bonito e o museu de água doce, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas.