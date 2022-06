Moeda verde de Sto.André chega ao Núcleo do Amor

Joyce Cunha



22/06/2022 | 08:50



Moradores da comunidade conhecida como Favelinha do Amor, localizada entre os jardins Santa Cristina e Teles de Menezes, em Santo André, foram inseridos ontem no Moeda verde, ação que envolve Prefeitura e Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental). Esta é mais uma ampliação do programa que, desde 2017, atendeu cerca de 100 mil pessoas em 22 diferentes núcleos populacionais.

Somente na região do Jardim Teles de Menezes, a previsão é contemplar cerca de 1.000 famílias. Pelo Moeda verde, os moradores podem realizar a troca de materiais recicláveis por hortifruti. Cada 5 quilos de resíduos entregues no ponto de troca equivalem a 1 quilo de alimento.

"Existe a questão do pós pandemia e da sobrevivência das pessoas, das famílias. Temos visto a migração (de moradores) para os serviços públicos, na saúde, na educação. A migração para projetos assistenciais. A inflação acaba prejudicando. As pessoas compram menos, então, levar esse quilo de alimento para casa faz a diferença na vida desses moradores", declarou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que participou da primeira ação realizada ontem à tarde.

Kennedy, 5 anos, observou de perto a movimentação e não saiu do lado do prefeito. O menino acompanhava a mãe, Mayara de Moura Malachias, 27, durante a ação. Depois do evento, a sacola contendo 20 quilos de materiais recicláveis, entre garrafas de vidro e embalagens plásticas, foi abastecida com verduras, mandioca, batata doce, laranja e manga. "Isso ajuda muito. Hoje vou ao mercado e não acho nada barato", contou Mayara, mãe de cinco crianças.

A novidade também foi aprovada por Kennedy, que contou que os itens favoritos na sacola são "batata doce cozida e a manga".

RECICLAGEM

A Prefeitura de Santo André e o Semasa já distribuíram, desde 2017, ano da implantação do programa Moeda verde, cerca de 140 toneladas de hortifrúti, entre verduras e legumes. Com a ação, os moradores dos 22 núcleos atendidos destinaram 670 toneladas de resíduos para reciclagem.

"O Semasa faz a coleta de resíduos no município porta a porta, mas há dificuldades para acessar algumas comunidades e fazer a coleta da forma correta. Tudo o que é retirado daqui a gente leva para as cooperativas, o que gera renda", destacou o superintendente da autarquia municipal, Gilvan Junior, sobre a parceria com a Prefeitura, iniciada pela primeira-dama da cidade, Ana Carolina Serra, à época em que presidia o Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

Nos núcleos contemplados pelo Moeda verde, quinzenalmente, sempre às terças-feiras, caminhões da Prefeitura e do Semasa vão até ponto de troca estabelecido dentro da comunidade, entre 15h e 16h, para realizar o recebimento dos materiais recicláveis, pesagem dos resíduos e a entrega dos hortifrúti. Os legumes e verduras entregues aos moradores também fazem parte do ciclo de sustentabilidade do Moeda Social, uma vez que os itens são adquiridos, por meio do Banco de Alimentos, de produtores locais.