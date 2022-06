Há exatos 52 anos a Seleção Brasileira conquistava o tricampeonato mundial

Da Redação



22/06/2022 | 08:41



Félix no gol. Carlos Alberto, Brito, Wilson Piazza e Everaldo na zaga. Clodoaldo, Gérson e Pelé no meio; e, no ataque, Jairzinho, Tostão e Rivelino. Comandados pelo ''velho lobo'' Mário Jorge Zagallo. Este era o escrete que sagrou-se tricampeão mundial, há exatos 52 anos, em vitória incontestável na final sobre a Itália, por 4 a 1. A partida, no Estádio Asteca, na Cidade do México, teve início ao meio-dia de 21 de junho de 1970 e foi presenciada por público composto por 107.412 pagantes. Os gols da Seleção foram de Pelé, aos 18 do primeiro tempo; Gérson, aos 21, Jairzinho, aos 26, e Carlos Alberto, aos 41, todos da segunda etapa. Para a Itália Roberto Boninsegna tinha anotado aos 37 do primeiro período.

Dezesseis seleções disputaram a Copa do Mundo de 1970, divididas em quatro grupos de quatro: México, Alemanha Ocidental, Bélgica, Brasil, Bulgária, El Salvador, Inglaterra, Israel, Itália, Marrocos, Peru,Romênia, Suécia, Tchecoslováquia, União Soviética e Uruguai. Todos os times se enfrentariam em turno único, classificando-se os dois primeiros de cada chave para a disputa das quartas de final. Das quartas, os dois vencedores das partidas iriam para as semi e, desta, um de cada jogo seguiria à final.

O grupo do Brasil era formado também por Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia. Na fase de classificação o Brasil passou pelos tchecos, 4 a 1, no dia 3 de junho; fez 1 a 0 na Inglaterra, dia 7; e fechou superando a Romênia, 3 a 2, dia 10, classificando-se em primeiro.

Nas quartas o time de Zagallo despachou o Peru, por 4 a 2. Na semi, outro sul-americano, o Uruguai, e nova vitória, desta vez por 3 a 1.Já a Itália superou a Alemanha. O ataque brasileiro balançou as redes 19 vezes, enquanto a zaga sofreu apenas sete gols. Após os títulos de 1958 e 1962, havia na época a expectativa de conquista do tri já no Mundial seguinte, em 1966, na Inglaterra, o que não se confirmou, já que o Brasil não passou da fase de grupos.

Na decisão, sob a batuta do maestro Pelé, o Brasil fez 1 a 0 com o próprio Rei após assistência de Rivelino. A zaga da Seleção errou e Boninsegna empatou. No segundo tempo, a Itália jogava fechada, o que obrigava o Brasil a usar de criatividade. Gerson, o Canhotinha de Ouro ou Papagaio, acertou uma bomba e fez o segundo. Jairzinho, o Furacão da Copa, anotou o terceiro. O quarto está até hoje na memória de milhões de torcedores: Clodoaldo, o Corró, dribla quatro no meio, toca para Tostão, que estica para Jairzinho na esquerda. O Furacão passa para Pelé, que mata a bola, prende atenção da defesa da Itália, levanta a cabeça e vê Carlos Alberto entrando pela direita. Ele rola com açucar para o capitão, que solta o foguete, de primeira, para decretar a vitória e a festa Brasileira. Para comemorar, e também até hoje na memória, a música Pra Frente Brasil, de Miguel Gustavo:"Noventa milhões ação/ Pra frente Brasil do meu coração/De repente é aquela corrente pra frente/Parece que todo o Brasil deu amão/Todos ligados na mesma emoção/Todos juntos vamos, pra frente Brasil/ Salve a Seleção!"

Por ser a primeira Seleção a conquistar o tri, o Brasil teve direito à posse definitiva da Taça Jules Rimet, que, em dezembro de 1983, foi roubada da sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.