Diadema vai investir R$ 12,1 milhões em moradias

22/06/2022



A Secretaria de Obras, em conjunto com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de diadema, publicou edital para contratação de empresa que vai construir o Conjunto Habitacional Yamberê II, no Jardim Inamar. A licitação foi aberta na última quarta-feira e envolve investimento de R$ 12,1 milhões, sendo R$ 8,8 milhões de recursos da Prefeitura e R$ 3,3 milhões de aporte do governo federal.

Serão 77 imóveis para famílias de baixa renda e moradoras de áreas de risco, algumas das quais estão esperando há cerca 15 anos por uma unidade habitacional. "Estamos começando a tornar realidade um sonho que as famílias do Jardim Inamar sempre tiveram e que, por muito tempo, acharam que jamais se concretizaria. Foi um trabalho intenso da Secretaria de Habitação para regularizar o contrato e renegociar a situação com a Caixa. Vamos garantir dignidade às famílias do Jardim Inamar", pontuou o secretário de Habitação, Ronaldo Lacerda.

O projeto do Conjunto Yamberê II é de 2012, quando foi aberta licitação para construção do conjunto, que integrava o PAC Beira Rio, mas não teve andamento nos anos seguintes. Em 2021, o trabalho de regularização burocrática da obra foi restabelecido. A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano buscou, junto à Caixa e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, regularizar a situação para que a obra pudesse sair do papel.

Na semana passada, funcionários da pasta terminaram a etapa de limpeza do terreno depois do acordo de desapropriação de dois imóveis da região. A área será cercada enquanto a etapa de licitação e contratação da empresa não forem concluídas. O prazo de execução da obra é de 24 meses a partir da assinatura do contrato com a vencedora da concorrência pública. Além da construção das unidades, o projeto prevê a revitalização do Conjunto Yamberê I, entregue em 2011.