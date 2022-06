Prova do Masterchef Brasil desta semana tem como ingrediente principal cactos e Top 10 da edição é definido!

22/06/2022 | 01:10



Ingrediente inédito no Masterchef Brasil? Temos! No programa desta semana, os participantes aprenderam com o convidado Chef Timoteo a preparar algumas receitas com cactos, e em seguida, partiram para o preparo de um prato para os jurados.

Cada um escolheu um prato diferente para fazer, e apesar da complexidade de nunca terem trabalhado com cactos antes, todos conseguiram terminar a prova a tempo. Os jurados provaram os pratos de todos em suas bancadas, e em seguida, chamaram apenas os destaques para que fossem apresentados e avaliados publicamente. Foram eles Lays, Daniel, Jason, Renato, Paraskevi e Edileide.

Após as avaliações, o Chef Timoteo escolheu o prato da Lays como melhor, e os jurados anunciaram que Renato e Paraskevi também ficaram entre os melhores. Com isso, os piores foram Daniel, Jason e Edileide.

Como campeã, Lays teve a chance de salvar duas pessoas da eliminação, e escolheu Rafael e Melina.

Prova de eliminação

A prova de eliminação desta semana foi de grande importância, pois ela serviu para definir o Top 10 desta edição. Para quem achou que só a prova principal seria desafiadora, estava enganado! O ingrediente principal a ser usado foi lula, e assim que Ana Paula Padrão disse que a prova seria com tema livre, Erick Jacquin disparou:

- Para, para, para tudo!

Em seguida, ele disse que tema livre seria muito fácil, e definiu que queria um prato específico: lula à provençal. Helena Rizzo também não quis ficar de fora, e escolheu outro prato: lula recheada. Por fim, Fogaça também fez sua escolha, solicitando aos participantes uma lula à dorê. Foi necessário que os participantes fizessem os três pratos, com apenas uma hora para realizar tudo!

Na hora de provar os pratos, os jurados não pegaram leve. Edileide recebeu comentários de que sua comida estava sem gosto, e Mário foi criticado pelo molho tarê com maracujá que fez para acompanhar a lula à dorê.

Antes da deliberação final dos jurados, Ana Paula Padrão destacou que as provas não irão ficar mais fáceis com o passar do tempo, e é necessário estudar cada vez mais para dar conta dos desafios.

Depois, foi hora da decisão. Os jurados chamaram Daniel, Jason e Bruno, e disseram que eles foram os donos dos melhores pratos da prova, sendo o melhor prato de Daniel! Mas ainda foi preciso dizer adeus para um participante. A primeira a ser salva foi Edileide, e em seguida, o eliminado foi anunciado: Mário.

Com o resultado, temos o Top 10 desta edição! Estão nele Lays, Renato, Paraskevi, Rafael, Melina, Daniel, Jason, Bruno, Edileide e Fernando.