A resposta de Bolsonaro

Do Diário do Grande ABC



21/06/2022 | 23:59



O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu ontem uma resposta eloquente ao reajuste de preços do óleo diesel e do gás de cozinha. Em linha com o que fazem países responsáveis social e financeiramente, que usam reservas de recursos públicos para aliviar o impacto causado a determinadas parcelas da sociedade pelos reajustes em série, o chefe do Executivo anunciou voucher de R$ 400 mensais a até 900 mil caminhoneiros autônomos e uma ampliação no valor do vale-gás, que atualmente beneficia 5,7 milhões de famílias com R$ 53 a cada mês para a compra do botijão. A ajuda certamente vai contribuir significativamente para afrouxar o nó da gravata que sufoca parcela substancial dos brasileiros.



Agindo rapidamente e com timing preciso, de modo a neutralizar logo em seu início a insatisfação pública causada pela insensatez da Petrobras, a estatal cuja política de preços se voltou contra o próprio povo e o seu governo, Bolsonaro procurou os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para desenvolver em conjunto ações anticíclicas destinadas a mitigar os impactos provocados na economia pelos sucessivos reajustes nos valores do diesel e do botijão do gás de cozinha. As medidas são acertadas por dois motivos. Além de beneficiarem diretamente os menos favorecidos, contêm dois dos principais indutores inflacionários do País.



Os cálculos de quanto dinheiro público será utilizado na execução de ambas as medidas ainda não estão fechados, mas já se sabe que devem envolver quantias vultosas. Se, todavia, servirem para estancar os efeitos deletérios da escalada de preços do diesel e do gás de cozinha na vida da comunidade, o gasto estará plenamente justificado. O Brasil tem a obrigação moral de não deixar seus filhos desamparados. E Jair Bolsonaro tem demonstrado sensibilidade para lidar com os dramas dos mais necessitados. Mesmo impedido legalmente de interferir na Petrobras, estatal responsável pela tabela de preços dos combustíveis, o presidente encontrou uma maneira de dar resposta à crise que se desenhava.