A chave para a cultura da doação

Do Diário do Grande ABC



21/06/2022 | 23:59



Realizar doações não é algo que faz parte da rotina de muitos brasileiros. Segundo dados do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, a situação só vem piorando: em 2015, 77% da população havia feito algum tipo de doação, já em 2020, quando foi realizada a última pesquisa, o percentual caiu para 66%. A mesma pesquisa mostrou que o efeito do coronavírus mudou as prioridades dos brasileiros quando se pensa em causas sociais. Em 2015, as causas mais apontadas foram crianças e saúde. Já em 2020, o combate à fome e à pobreza aparece em primeiro lugar, seguido por saúde e idosos.



A questão principal é: o Brasil ainda é País com cultura de doação fraca, ocupando o 54º lugar no ranking global de solidariedade. O mesmo levantamento mostrou que o país mais generoso do mundo é a Indonésia – oito em cada dez indonésios doaram dinheiro no ano passado e a taxa de voluntariado é três vezes maior que a média global. Em segundo e terceiro lugares estão Quênia e Nigéria, respectivamente. É controverso pensar que o brasileiro é conhecido por ser acolhedor, hospitaleiro e solidário. Quando pensamos nesse estereótipo, nos deparamos com a seguinte pergunta: por qual motivo, então, ainda não temos cultura da doação enraizada na sociedade civil? Na minha opinião, a resposta está relacionada a fatores como corrupção, falta de confiança e transparência do terceiro setor.



Trabalhando em causas sociais há mais de 15 anos, percebi que as pessoas que costumam realizar doações com frequência normalmente passam esse apoio financeiro a igrejas ou organizações religiosas, ou diretamente para as pessoas necessitadas. No fim das contas, o principal motivo apontado é que não possuem a certeza de que o dinheiro será realmente destinado ao local correto. Sei que vivemos em País marcado pela corrupção, sendo compreensível e necessário que exista transparência em todos os segmentos. Exatamente por isso, acredito que o trabalho dos projetos sociais vai muito além de captar recursos financeiros e ajudar causa específica. É necessário divulgar o que é feito com as doações recebidas, mostrar os resultados alcançados e as mudanças conquistadas na prática, na vida das pessoas beneficiadas.



Por mais que pareça trabalhoso prestar contas o tempo todo, é isso que ajudará a realizar mudança efetiva, permitindo a construção de cultura da doação mais consolidada. Com mais pessoas confiantes, envolvidas com doações e voluntariado, treinando olhar cada vez mais empático, sensível e justo, é possível potencializar o impacto das ONGs.



Natalie Melaré é fundadora da organização sem fins lucrativos para apoiar crianças e adolescentes carentes no Brasil Instituto Devolver.



PALAVRA DO LEITOR

Militares

Por que vocês, militares, não vão tomar conta da Amazônia, hein (Ministro da Defesa diz ao TSE que indicará nomes de militares para fiscalizar urnas)? Acho que é para agradecer ao presidente por não incluir vocês na reforma da Previdência e dar aumento para vocês. Agora vocês têm de fazer alguma coisa para agradecer, né? Vocês vão fazer o que têm que fazer mesmo, porque quem paga seus salários é o povo.<EM>

Dirceu Zonzini

do Facebook



Juíza – 1

Essa juíza (Joana Ribeiro Zimmer, da 1ª Vara Cível de Tijucas) deveria ser expulsa da magistratura (Juíza de Santa Catarina nega aborto a menina de 11 anos vítima de estupro; TJ – Tribunal de Justiça – apura o caso). Ser presa é o que deveria acontecer com ela. Mas esqueci que juiz é ‘deus’ neste País. Falta lei para punir com rigor juízes que cometem abusos de autoridade e os mais diversos crimes, como venda de sentenças etc. Receber aposentadoria compulsória é prêmio que custa caro aos cofres públicos.

Adriano Rapid

do Facebook



Juíza – 2

Acho que o estrago já foi feito nessa menina. Matar o bebê vai tornar ela mãe de um bebê assassinado por conta de estupro. Carga dupla de pressão para ela no futuro. Em caso de saúde da criança de 11 anos, aí deve-se pensar nisso. Caso contrário, minha opinião é a de que, nascendo o nenê, que cobre os cuidados do Estado. Matar o bebê isenta o Estado de responsabilidades.

Karen Cristina

do Facebook



Em branco

Nada de diferente entre todos candidatos e seus objetivos. Por isso, na condição de simples ancião pensador, faço campanha pelo voto em branco, pois só o voto em branco vai demonstrar a insatisfação com tudo o que aí está posto em termos de Brasil. Nos Estados Unidos e em outros países de povo politizado o voto é facultativo, vota quem quer, e, tendo afinidades ideológicas e pessoais com o candidato, comparece na urna com convicção de estar agindo pelo bem público. Aqui nos impõem três ou quatro nomes na urna eletrônica, alegando que o voto em branco favorece ‘A’ ou ‘B’, se escolhe sempre pelo ‘menos pior’ e depois a pessoa se diz ‘legitimada’ por milhares ou milhões de votos. No Brasil, há mais de duas décadas, os governantes e legisladores, em todos os níveis, com raríssimas exceções, são corruptos e incompetentes. Tenho dito aos meus contemporâneos e aos que me ouvem que nas proporcionais, Câmara e Assembleia, votem em candidatos novos e sem experiências, pois os velhos larápios já furtaram muito e por isso o País chegou a esta ‘lástima’ em que vivemos graças a eles todos.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo



Empréstimo

Louco é quem emprestar dinheiro para a Prefeitura de Mauá (Prefeitura de Mauá busca empréstimo milionário, apesar de a cidade enfrentar problema financeiro)! O prefeito isentou a Suzantur de pagar impostos e agora quer dinheiro emprestado? Já não chega o abandono que a cidade sofreu na gestão do ex-prefeito petista Donisete Braga e do ex-prefeito Pinóquio.

Marcelo Augustinho

do Facebook



Dissimulado

As notícias que recebemos não são apenas muitas vezes fake, mas também grande quantidade delas para esconder outras graves e jamais divulgadas. Entre as mais trágicas e vergonhosas estão as que escondem piores notícias do Ministério da Saúde. Exemplo: ‘Vacina liberada para 40 +’. E se tiver 39 e 11 meses, não tem o direito à proteção da Covid? Na verdade, esconde que não há vacina para todos e ainda recomenda as importadas e deixa de utilizar a primeira vacina aplicada e liberada no País, apenas por ser fabricada em São Paulo. A notícia deveria ser: ‘O País não tem vacina suficiente para a população abaixo de 40 anos de idade. Notícias sobre varíola do macaco: qual foi o governo que deixou de exigir obrigatoriedade da vacina contra a varíola? Este Ministério da Saúde não recruta médicos, pelo jeito recruta mágicos e enganadores.

Ruben J. Moreira

São Caetano