Zagueiro Robson exalta preparação do São Caetano para a Copa Paulista

Da redação



21/06/2022 | 17:06



O São Caetano segue se preparando para a disputa da Copa Paulista, na qual estreia no dia 6 de julho diante do Oeste, em Barueri. Reforço da equipe para a disputa do torneio, o zagueiro Robson aproveitou para exaltar o crescimento do elenco no dia a dia e citar o foco em realizar boa competição.

“Acredito que nosso time tem crescido a cada semana de preparação, tanto taticamente quanto fisicamente. Temos jogadores experientes no elenco e tenho certeza que chegaremos prontos para a estreia. Vamos para a competição com os pés no chão e trabalhando no dia a dia para evoluir dentro do torneio”, projetou.

O Azulão está no Grupo 3 da Copa Paulista, ao lado de Portuguesa, Oeste, Água Santa, EC São Bernardo e Juventus. Por isso, o defensor ressaltou a dificuldade, mas ponderou a vontade do elenco em levar o São Caetano o mais longe possível.

“Creio que nosso grupo é o mais competitivo. Porém, sabemos que temos condições de realizar ótima competição, já que entraremos com foco na classificação. O objetivo é levar o São Caetano a disputar novamente um torneio nacional”, completou.