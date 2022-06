Parques naturais e áreas de ecoturismo paulistas entram em rota de promoção do turismo

Da APJ



21/06/2022 | 23:59



O governo do Estado lançou semana passada, no Palácio do Horto Florestal, na capital, uma campanha para incentivar o turismo em parques naturais paulistas. A nova marca Parques de São Paulo “é uma iniciativa que vai projetar o estado como um destino de lazer ligado à natureza, dar visibilidade ao patrimônio natural e integrar seus 52 parques estaduais abertos à visitação”, segundo nota do Palácio dos Bandeirantes. Reconhecido mundialmente pelo turismo de negócios, o estado de São Paulo será revelado externamente agora também pelos atributos ambientais e atividades de ecoturismo. Os parques oferecem ciclotrilhas e trilhas de caminhada, locais de contemplação, hospedarias, praias, cavernas e cachoeiras, incluindo mais de 100 novos atrativos viabilizados pela Fundação Florestal.

Marca

A marca foi desenvolvida pela Secretaria de Turismo e Viagens. O Visite SP, em parceria com a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), vai promover os parques como produto turístico. Para saber mais sobre os parques do estado, consulte o site visitesaopaulo.com/parques naturais.

Atrativos

Para quem gosta de montanhismo, por exemplo, o Pico dos Marins, localizado no Monumento Natural Estadual Mantiqueira Paulista, é um dos programas a serem divulgados. Trata-se do 26° pico mais alto do país (2.420 metros acima do nível do mar), que leva em torno de seis horas para ser escalado. Outro destaque é a ciclotrilha que compreende o Parque Estadual Serra do Mar, nos núcleos Padre Dória, São Sebastião e Caraguatatuba. Já é possível agendar passeios em destinos de inverno, como o Horto Florestal de Campos do Jordão pelo site https://www.ingressosparquespaulistas.com.br/home

Frase

“Os parques fazem parte de um segmento muito importante para o turismo, com uma demanda crescente em São Paulo e em todo o Brasil. São áreas com um enorme potencial de lazer, educação ambiental e entretenimento”, diz o secretário de Turismo e Viagens do Estado de SP, Vinicius Lummertz.

Percursos de um tanque

A tendência de realizar deslocamentos curtos cresceu com a pandemia e deve movimentar o Estado com o maior mercado emissor de turistas do Brasil, de acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo. “Nós queremos aproximar a população dos parques para que conheçam e preservem estas áreas verdes”, explica o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Fernando Chucre. Atualmente, os 52 parques de SP recebem cerca de 17 milhões de visitantes por ano. Com a nova marca, projeção é de que este número cresça ainda mais.

Em alta

Nos primeiros quatro meses de 2022, o Estado de São Paulo acumulou aumento de 218 mil empregos, correspondente a 28% dos empregos gerados no país (771 mil) neste período, de acordo com estudo da Fundação Seade com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No acumulado de 12 meses, foram gerados 776 mil empregos formais no Estado, resultado de crescimento em todos os setores de atividade: serviços (458 mil), comércio (156 mil), indústria (86 mil), construção (58 mil) e agropecuária (18 mil). Os resultados mais expressivos foram verificados na capital (305 mil), nos demais municípios da RMSP (144 mil) e nas regiões administrativas de Campinas (113 mil), Sorocaba (41 mil) e São José dos Campos (32 mil). Somadas, estas regiões foram responsáveis por 82% dos empregos criados no Estado.

Breves paulistas

A multinacional de capital francês SNF, líder global em especialidades químicas, vai investir R$ 30 milhões em uma unidade em Piracicaba, localizada no Distrito Industrial Uninorte, uma área com 10 mil m².

A prefeitura de Mogi das Cruzes assinou um Memorando de Entendimento com o governo da Finlândia para promover, de forma colaborativa, o desenvolvimento educacional do município. “A Finlândia não é só uma parceira que ajudou nossa cidade a se desenvolver com a vinda de empresas e a geração de empregos, mas também é referência mundial na educação”, destaca o prefeito Caio Cunha.



Começa nesta quarta-feira (22) e vai até sábado (25) a 29ª edição da ABF Franchising Expo, no Center Norte, na zona norte de São Paulo. O evento vai reunir mais de 400 marcas dos segmentos de alimentação, educação, saúde, beleza, turismo, entretenimento e tecnologia.



O Ministério da Defesa da Holanda anunciou a compra de cinco aviões cargueiros C-390M, fabricados pela Embraer. A primeira aeronave deve ser entregue em 2026. O país é um dos integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O custo da compra é estima de 1 bilhão de euros.



Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que, entre janeiro e maio, as exportações do setor somaram 64,24 milhões de pares, que geraram US$ 538,72 milhões, elevações de 30,3% em volume e de 66,5% em receita na relação com igual período do ano passado.

Pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP desenvolveram o Map-Pira para melhorar a gestão agrícola e ambiental da região de Piracicaba,