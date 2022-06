Guia Michelin Flórida – Veja os restaurantes premiados

Redação

Divulgada no início de julho, a primeira edição do Guia Michelin Flórida reuniu os melhores restaurantes de Orlando, Miami e Tampa. A região queridinha dos brasileiros é o quinto estado norte-americano a ganhar avaliações próprias da premiação gastronômica, junto com Nova York, Washington, Chicago e Califórnia.

Restaurantes Michelin na Flórida

Reconhecido mundialmente, o Guia Michelin premia restaurantes do mundo inteiro com uma, duas ou três estrelas. Abaixo, veja detalhes sobre os estabelecimentos selecionados na Flórida.

Restaurantes da Flórida com duas estrelas Michelin

O único restaurante premiado com duas estrelas Michelin na Flórida é o L’Atelier de Joël Robuchon Miami.

O estabelecimento fica no charmoso bairro The Design District, tem uma cozinha aberta e conquista os visitantes com receitas típicas da gastronomia francesa.

Restaurantes da Flórida com uma estrela Michelin

Os outros complexos gastronômicos selecionados pela premiação foram coroados com uma estrela. Confira a lista completa:

Ariete (Miami)

Boia De (Miami)

Cote Miami (Miami)

The Den at Sushi Azabu Miami (Miami Beach)

Elcielo Miami (Miami)

Hiden (Miami)

Le Jardinier Miami (Miami)

Los Félix (Miami)

Stubborn Seed (Miami Beach)

The Surf Club Restaurant (Surfside)

Capa (Orlando)

Soseki (Orlando)

Kadence (Orlando)

Knife & Spoon (Orlando)

Guia Michelin Flórida: Bib Gourmand

Além de casas estreladas, o Guia Michelin divulga em todas as suas edições a lista Bib Gourmand, que aponta bons restaurantes com estilo mais informal e ótimo custo-benefício. Veja os escolhidos da Flórida.

Miami

Bachour

Chug’s Diner

DOYA

El Turco

Ghee Indian Kitchen

Hometown Barbecue Miami

Itamae

Krüs Kitchen

La Natural

Lucali

Lung Yai Thai Tapas

Mandolin Aegean Bistro

Michael’s Genuine

Phuc Yea

Red Rooster Overtown

Sanguich De Miami

Tinta y Cafe

Zak The Baker

Zitz Sum

Orlando

Bombay Street Kitchen

Domu

Papa Llama

The Ravenous Pig

Strand

Swine & Sons

Z Asian

Tampa

Ichicoro Ramen

Rocca

Rooster and the Till

Premiações especiais

O Guia Michelin Flórida também anunciou dois prêmios especiais. O sommelier do ano, apresentado pela Wine Access, foi concedido a Victoria James e sua equipe na Cote Miami.

O Prêmio de Coquetéis Excepcionais, por sua vez, foi direcionado a Ruben Rolon e suas equipes no L’Atelier de Joël Robuchon Miami e no Le Jardinier Miami.

