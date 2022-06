Kim Kardashian fala sobre suposto dano ao icônico vestido de Marilyn Monroe

21/06/2022 | 16:27



Nesta terça-feira, 21, Kim Kardashian se pronunciou sobre o vestido de Marilyn Monroe, que ela usou no MET Gala 2022. A empresária deu uma entrevista para o programa Today e negou ter danificado a peça.

"Continuamos lendo coisas como 'O vestido está arruinado'... Então, tudo isso não é verdade?", perguntou Hoda Kotb, a apresentadora do programa. "Não. Ripley's e eu trabalhamos tão bem juntos, havia manipuladores com luvas que o colocaram em mim", explicou Kim Kardashian.

O museu Ripley's Believe It or Not! é o proprietário da peça, que vale US$ 4,8 milhões - cerca de R$ 25 milhões -, desde 2016. Na última quinta-feira, 16, a empresa saiu em defesa da modelo e alegou que nenhum estrago tinha sido feito ao vestido.

"Foi um processo e tanto. Eu apareci no tapete vermelho de roupão e chinelos, coloquei o vestido no começo do tapete e subi as escadas. Provavelmente, o usei por 3 ou 4 minutos", completou Kim.

A peça que a Kardashian usou no Met Gala foi o mesmo que Marilyn Monroe usou em 1962, no aniversário de 45 anos de John F. Kennedy: "Eu respeito ela Marilyn Monroe, eu entendo o quanto esse vestido significa para a história americana. E com o tema do MET Gala sendo esse, eu pensei: 'O que é mais americano do que Marilyn Monroe cantando 'Parabéns' para o presidente dos Estados Unidos?'".

A modelo também falou sobre a perda de peso para o evento e explicou que isso aconteceu porque queria muito usar o vestido. "Eu olhei para isso o Met Gala como um papel. E eu queria muito usar esse vestido. Foi muito importante para mim", disse. Kim Kardashian teve de perder 7 quilos em três semanas para utilizá-lo.

"Na verdade, isso me ensinou muito sobre meu estilo de vida e minha saúde. E desde então, depois, continuei a comer muito saudável. Estou com 9 quilos a menos agora. Não estou tentando perder mais peso, mas tenho mais energia do que nunca. Cortei muito açúcar e um monte de porcarias que eu estava comendo... Eu mudei completamente meu estilo de vida", finalizou.