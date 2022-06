Jogo Fortnite recebe novos trajes de Naruto Shippuden

21/06/2022 | 16:10



Os trajes especiais e itens inspirados em Naruto Shippuden aumentarão no catálogo de Fortnite porque a Epic Games anunciou nesta terça-feira, dia 21, as skins de Gaara, Itachi, Hinata e Orochimaru. O conteúdo contará também com novos itens cosméticos e visuais alternativos no estilo dos personagens. A publicação veio após o vazamento de algumas publicidades da novidade nas ruas do Japão.

O lançamento na ilha chegará apenas na atualização da próxima quinta-feira, dia 23. Mas os fãs podem garantir acesso aos pacotes de Naruto nas Batalhas da Comunidade The Nindo até às 17h desta terça-feira, dia 21. Para desbloquear e ganhar emoticons e as recompensas finais, os jogadores terão que concluir uma série de tarefas especiais.

A compra poderá ser feita separadamente ou em pacotes, o conjunto será com o padrão de dois personagens em cada. O pacote de Itachi e Orochimaru contará com os trajes e o acessório de cada, já o de Gaara e Hinata vem com a skin e dois acessórios de cada personagem de Naruto.

Fora esses dois, o jogador também terá a opção de Equipamentos Ninja, nela virão cinco itens, entre eles o famoso gesto Rasenshuriken. Para adquirir essas novidades o consumidor tem que comprar a moeda do jogo os V-Bucks. No total estarão disponíveis quatro trajes e nove itens cosméticos.