Elenco de 'The Boys' virá ao Brasil celebrar fim da 3ª temporada

21/06/2022 | 15:59



Nesta terça-feira, 21, o Amazon Prime Video anunciou que parte do elenco de The Boys virá ao Brasil para comemorar o fim da terceira temporada da série. O evento será realizado entre 4 e 7 de julho e o último episódio da temporada chega à plataforma de streaming em 8 de julho.

Além de alguns integrantes do elenco, o criador da série, Eric Kripke, também estará presente na celebração na cidade de São Paulo. O Prime Video ainda não divulgou detalhes sobre o evento, quem poderá participar e quais são os atores que virão ao País.

A terceira temporada de The Boys estreou em 3 de junho com três episódios, sendo que o primeiro recebeu 97% de aprovação entre a crítica especializada no Rotten Tomatoes. A quarta temporada da série já foi confirmada pela plataforma de streaming.