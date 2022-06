Santo André realiza a XIX Meia Maratona Shopping ABC neste final de semana

Da redação



21/06/2022 | 15:53



O público apaixonado por corrida já tem compromisso marcado em Santo André: a XIX Meia Maratona Shopping ABC, tradicional corrida da cidade, acontece no dia 26 de junho, a partir das 7h. A expectativa é reunir cerca de 5 mil esportistas em todas as provas.



Com largada e chegada no estacionamento do Paço Municipal de Santo André, a ação percorre diversos pontos do município e oferece circuitos de 5, 10 ou 21 km, além de outras quatro opções para o público infantil. Para participar, a idade mínima para a prova de 10 e 21km é de 18 anos. Já para a corrida de 5 km, os participantes devem ter no mínimo de 14 anos, conforme o regulamento da Secretaria de Esporte e Prática Esportiva.



A criançada não fica de fora desse encontro esportivo. As provas começam a partir das 10h30 e são divididas por faixa etária. As corridas de 50 metros, são direcionadas para os pequenos de 4 a 6 anos. De 100 metros, para crianças de 7 e 8 anos, 200 metros de 9 e 10 anos e 400 metros para o público de 11 e 12 anos. Ao final de cada prova, todos ganham medalhas de participação.



“É motivo de orgulho para o shopping participar do principal evento esportivo da cidade. Resgatamos esse vínculo com esses encontros para continuar incentivando, não só nossos clientes, mas todos os moradores do município a prática esportiva e do bem-estar. Além, é claro, de apoiar e incentivar sempre os atletas da nossa região”, declara a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.



Os participantes da meia maratona recebem kit com sacola, camiseta, boné e chip para aferição de seu tempo. Os kits podem ser retirados na loja Decathlon, do Shopping ABC, nos dias 23 e 24 de junho, das 11h às 20h, e no dia 25, das 11h às 18h.



Todos que completarem as provas ganham medalhas e kit lanche. Os cinco primeiros colocados na meia maratona de 21 km, feminino e masculino, são presenteados com um troféu. O mesmo acontece para os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino, nas provas de 5 e 10 km.



O regulamento completo e informações sobre a prova estão disponíveis pelo site: https://minhasinscricoes.com.br/evento/XIXMeiaMaratonadeSantoAndre2022.