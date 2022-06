Mourão: Acessão do Brasil à OCDE é prioridade da política externa do País

21/06/2022 | 15:33



O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 21, que a acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é prioridade da política externa do País. A declaração foi feita no evento de abertura do evento Semana Brasil-OCDE, no Itamaraty.

Segundo Mourão, o País construiu instituições sólidas ao longo dos anos. Além disso, ele disse que "é incontestável o compromisso do Brasil com sustentabilidade".