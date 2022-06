Após deixar o Atlético-MG, Diego Godín acerta ida para o Vélez Sarsfield

21/06/2022 | 15:15



O veterano zagueiro uruguaio Diego Godín, que rescindiu o contrato com o Atlético Mineiro, vai atuar no futebol argentino com a camisa do Velez Sarsfield. O clube informou em seu site oficial a aquisição e também o tempo de contrato: o vínculo vai até o final de 2023.

"Diego Godín será peça fundamental para o time principal comandado por Alexander Medina. Por sua hierarquia, trajetória e ascendência, é sem dúvida um espelho e modelo para seus futuros companheiros", divulgou o clube em nota.

Na segunda-feira, o jogador havia anunciado, por meio das redes sociais, o seu desligamento do Atlético-MG. A passagem de Godín pelo time mineiro foi de cinco meses e a rescisão aconteceu de forma amigável.

Neste período, o jogador teve uma sequência de lesões que impediram uma continuidade. Ele fez nove partidas e marcou um gol. A mudança de ares para o futebol argentino tem um objetivo: manter-se em bom ritmo visando a Copa do Mundo do Catar.

Aos 36 anos, Godín tem na experiência o seu ponto forte para ajudar o time argentino. No período em que atuou na Europa, ele defendeu o Atlético de Madrid, A Inter de Milão e também o Villarreal.

Mas se o veterano uruguaio deu adeus a Belo Horizonte, um outro velho conhecido chegou para reforar o time mineiro. Jemerson, revelado pelo clube, retona ao Atlético-MG. O defensor de 29 anos estava no Metz, da França